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黑手練功種出冠軍文旦 柚農李炳輝盼更多農業生力軍加入

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
八里柚農李炳輝原本在模具工廠從事機械相關工作，後來因父親年長返鄉接棒，並成立自有品牌「柚&蜜」。圖／新北市農業局提供
八里柚農李炳輝原本在模具工廠從事機械相關工作，後來因父親年長返鄉接棒，並成立自有品牌「柚&蜜」。圖／新北市農業局提供

八里柚農李炳輝原在模具工廠從事機械相關工作，後來因父親年長返鄉接棒，並成立自有品牌「柚&蜜」，以養蜂幫助果樹授粉，增加果樹著果率，現在他擔任新北青農聯誼會八里分會長，希望讓更多生力軍加入，互相學習，開發在地特色商品。

李炳輝回憶，過去在模具工廠當「黑手」，雖然必須與銹鐵跟汙油為伍，工作環境十分辛苦，但能從中學習到許多機械維護相關技能、知識，對之後從事農業在農機具維護上大有幫助。

李炳輝返鄉後，也成立自有品牌「柚＆蜜」，他說，名稱由來是跟農友技術交流中，嘗試以養蜂來幫助果樹授粉，除增加果樹著果率外，也提升果實生長的完整度，「柚＆蜜」果園位處淡水河口西側，有海風吹拂帶來的豐富微量元素，加上排水條件良好，所產出的文旦柚吃起來不僅口感Ｑ彈、果肉也特別香甜濃郁。

在2012年至2022年間，李炳輝於新北市及八里區文旦柚評鑑比賽，共獲得1次特等總冠軍、1次甜柚王及3次頭等獎等，也正因為與其他青農夥伴互相學習提升產品品質，希望能夠透過聯誼會互助合作、相互學習，帶動八里區農業發展及食農教育推廣共好。

李炳輝此次擔任青農聯誼會八里分會長，李炳輝說，分會成立可協助更多青年農民往農業領域發展，除一級生產外，也有夥伴從事食農教育推廣，可互相學習教學技巧及行銷撇步，將食農教育理念及農業經營向下扎根，讓更多農業生力軍加入，並開發在地化特色商品，展現出八里觀光的潛力。

李炳輝表示，青農聯誼會中臥虎藏龍，與青農夥伴交流可以得到許多新想法，不僅是要發展國內市場，更要進軍國際，目前除出貨生鮮文旦柚至港澳地區，也積極研發柚子果醬等加工產品，期望能拓展海外市場。

在2012年至2022年間，李炳輝於新北市及八里區文旦柚評鑑比賽獲獎連連。圖／新北市農業局提供
在2012年至2022年間，李炳輝於新北市及八里區文旦柚評鑑比賽獲獎連連。圖／新北市農業局提供

八里 食農教育 青農 文旦

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