南橫交通中斷 高雄、台東兩地山區遊客雪崩式下滑

台灣三大橫貫公路之一的南橫公路串聯高雄、台東兩地交通，中斷13年後去年復通，今年7月30日又因杜蘇瑞颱風挾帶豪雨全面中斷，高雄甲仙、寶來及台東霧鹿一帶觀光業停擺，業績平均減少五成以上，業者感慨「很怕又回去以前路不通的年代」。公路局關山工務段表示，雪峰橋路段依進度施工，10月30日全線通車時程不變。

台20線南橫公路起於台南，經高雄甲仙、六龜、桃源抵台東海端、關山，2009年八八風災後受阻，去年5月1日有條件復通。不料7月山區豪雨又造成臨105線38.8公里處出現300公尺路基流失，埡口平台至向陽道路中斷，高雄、台東兩地無法通行。

中秋節是甲仙芋餅業者一年之中最重要的檔期，但受南橫道路中斷影響，8、9月遊客量銳減，甲仙商圈首當其衝。甲仙形象商圈理事長林瑋凌表示，7月底到9月初，除南橫不通外，另遇颱風下雨，商圈生意非常低迷，遊客減少6至7成，目前與東高盟積極規畫山區旅遊環線，盼吸引遊客出遊。

「若再像過去十幾年路不通，情況會很糟！」劉姓芋冰業者憂心說，過去十幾年大家都在苦撐，好不容易盼來南橫復通，這兩個月路不通來客量至少一半以上，多數客戶採宅配送貨，近年芋泥餅出貨量已經比以往少很多。

六龜寶來同樣仰賴南橫公路帶動觀光，六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博說，南橫復通後觀光量恢復至八八風災前的8成左右，這段時間遊客又下滑3、4成，觀光產業及農產品運輸均受影響，多家旅宿業自己辦活動自救。

高雄端遊客無法通抵台東，利稻、霧鹿、栗園等路段在颱風過後多次傳出道路坍方中斷，台東段觀光一樣慘兮兮。天龍飯店張姓業者指出，住宿率約剩兩成，又回到南橫復通前慘況。