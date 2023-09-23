百歲孤寂 ─憂鬱篇／衛福部：篩檢後轉介 未來透過AI介入

衛福部心健司心理健康促進及自殺防治科科長王芃宣表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）將健康定義為生理、心理及社會，因應即將到來的超高齡化社會，衛福部重新盤點資源，並將心理健康於一一○年九月納入「高齡社會白皮書」中。

王芃宣表示，每年監測老年憂鬱症與自殺率高齡者占比皆偏高，但早在一一○年之前，衛福部積極推動「自殺守門人」制度，搭配長照送餐員、村里長、巡守隊等，提高他們察覺長者憂鬱或是否有輕生意圖，即時通報轉介。

國健署近年推行的「量六力」（認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱），其中有二力與心理健康相關，特別是憂鬱，國健署協助透過量表，篩檢社區長輩有疑似憂鬱症的個案，一旦被認定有憂鬱，則會轉介資源協助。

去年國健署篩檢卅六萬名六十五歲以上長者，其中有二九七七人轉介精神科、一二六五人轉介心理諮商、七八八人轉介其他資源，如長照或是中低收入戶等福利資源介入。今年一到七月已經篩檢卅多萬人，目標年底達到卅六萬人。

王芃宣表示，只要篩到有憂鬱傾向，就會轉介資源，但是長輩大多排斥就醫或是諮商資源介入，也使他們近年一直在思考，可以使用什麼樣的系統，增加政府可以介入的措施。這一、二年正在討論可以透過ＡＩ等措施，強化介入強度，預計一一三年提出研究方案，一一四年開始試辦。

她說，目前亞洲的長者對於心靈的需求，仍不太願意說出口，現階段仍在提高長輩對於心理健康的適能著手，心健司整理不少衛教資訊，如「心快活」平台，先提高長者察覺心理健康的需求後，再透過強化布建社區的心理衛生中心，提供服務。

目前全台設有卅七處心理衛生中心，可提供所有民眾免費一次的心理諮商服務。依照目標是每卅三萬人口，需布建一處心理衛生中心，目前正持續布建中。

求助資源

●衛福部安心專線：一九二五（廿四小時免付費心理諮詢服務專線，手機或市話均可）

●全台設有卅七處心理衛生中心，可提供免費一次的心理諮商服務。

●老朋友專線：○八○○─二二八五八五

●生命線協談專線：一九九五（手機或市話直撥四個號碼，可與當地生命線服務專線聯繫）

●張老師專線：一九八○