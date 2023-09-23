百歲孤寂 ─憂鬱篇／老年憂鬱難察覺 也無足夠資源

「醫生，我媽媽變得很奇怪，可能失智了。」女兒述說著媽媽最近的改變，自兩個月前爸爸過世後，媽媽愈來愈不對勁，吃很少、睡不著，跟她講什麼都不記得，無法一個人生活。

老年精神科醫師蔡佳芬的診間，常有類似求助個案，以為失智來看診，後來發現是憂鬱症，蔡佳芬指出，失智是漸進的退化過程，需要時間推移，突然間記憶力變差、生活大改變，通常失智的可能性低。

老年憂鬱症除了和失智症症狀高度重疊外，也常以身體病痛的方式呈現，許多長輩因為反胃、心臟不舒服、胸悶發抖，什麼身體檢查都做了仍找不出原因，直到轉到精神科才發現是憂鬱症。

蔡佳芬指出，憂鬱症的治療分為藥物治療、心理治療和電刺激療法。相較於年輕人，老年人治療效果會比較差，因為身體的退化，藥物要比較大劑量、心理治療和電刺激療法也要比較多次才能達到效果，服用藥物的同時，還要考慮他已經在服用慢性病藥物。但是只要好好治療，效果依然看得見。

她認為，目前比較大的問題是老人精神疾病的相關資源不足，在初級、中度及重度的治療上，都有努力空間。

在初步篩選出需要幫助的長者部分，若家醫科及社區醫師可以扮演守門員角色，找到輕度或疑似憂鬱症長輩，即時做一些協助或治療，對於避免發展成中、重症的憂鬱症有正面意義。但是可提供中重度憂鬱症治療的老人精神專科並不多，就算有，也很難掛號。

若進到重症、需要安養階段，年老的精神病患（包括憂鬱症）是找不到安養機構的，因為目前收治慢性精神病人的護理之家不收老年人，而老人安養機構不收精神病者。蔡佳芬就有病人因一直找不到安養機構，雖然已不需要住院治療，但家人也無力照顧，就長年在各醫院間流浪。

她認為，老年心理健康這件事，需要社會更多關注，也要系統思考，投入對的資源去處理。

求助資源

●衛福部安心專線：一九二五（廿四小時免付費心理諮詢服務專線，手機或市話均可）

●全台設有卅七處心理衛生中心，可提供免費一次的心理諮商服務。

●老朋友專線：○八○○─二二八五八五

●生命線協談專線：一九九五（手機或市話直撥四個號碼，可與當地生命線服務專線聯繫）

●張老師專線：一九八○