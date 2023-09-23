百歲孤寂 ─憂鬱篇／獨老孤單 高齡憂鬱就醫率低

生命的每個階段，都有挑戰與任務，在社會心理學家艾瑞克森的論點裡，晚年期的任務在於整合生命、找到生命的意義感，若做不到，則會帶來悲觀絕望的感受。然而老年人的心理議題以及需求，是各生命階段中最被忽略的一段，許多憂鬱長者身心困在疾病中，最後選擇自我了斷、寂寞離世。面對比率高、人數也一直攀升的老年自殺，社會該如何因應？

「退休」讓你想到什麼樣的畫面？已經卸下人生重責、含飴弄孫享清福？

據衛福部統計，六十五歲以上自殺死亡人數，在民國一百年是八○七人，一一一年時攀升到一一三八人。服用抗憂鬱藥物的長者，民國一○一年時是廿七萬人，一一○年攀升到四十八萬人。

年老後比年輕時更容易出現社會關係孤立、經濟貧窮、配偶離世、身體病痛等問題，這使得國內六十五歲以上族群的自殺死亡率一直居各年齡層之冠，服用抗憂鬱藥的人數，在這十年間也明顯攀升。

台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬認為，雖然老年人口的自殺率及自殺死亡率一直很高，但關注度卻遠不如青少年自殺，彰顯了社會對老年人心理議題的不夠重視。

蔡佳芬分析，老年人的自殺死亡率高，一來因為老年人身體較衰弱，同樣的方法，可能年輕人會被救活，但老年人就離世了；另一方面，老年自殺通常選擇致命性高、不可挽回的方法。

近12年65歲以上輕生死亡人數 製表／張瀞文

老年人的憂鬱症部分，雖然比率不是最高，但必須被重視的是低診斷率。相較於成人及兒童青少年，罹患憂鬱症的老年人更難發現。

一來，老年憂鬱會出現失眠、沒有活力、心情低落、記憶力變差等現象，常被認為是老化表現、身體病痛所致，或是罹患失智症。蔡佳芬的失智門診中，大約有二、三成民眾以為是失智來就診，診斷後發現其實是憂鬱症。

二來，老年人對於心理疾病的求助意願低。同樣是精神科的疾病，長輩疑似失智症都不一定願意就診，憂鬱症的汙名化比失智更為嚴重，防衛就更深。

蔡佳芬強調，憂鬱症是可以治療的，但前提是要找出需要幫忙的長輩。最近她協助國健署拍攝了老年憂鬱症衛教影片，對象是家醫科及基層診所醫生，因為長輩不一定願意看精神科，卻常因為慢性病、身體病痛去家醫科或附近診所就診，若在回診時，醫師能夠對老年憂鬱症有些敏感度，鼓勵疑似者做檢測，並給予初期的處理或是轉介，會更精準地找出需要幫助的長者。

除了基層醫師，社區工作者也是老年憂鬱症及自殺預防的守門員。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，老盟這兩年關心獨居老人處境時發現，許多走不出來的獨老多有類似憂鬱症等心理健康議題，失去社會連結會讓孤獨感加深，也會讓原有心理問題更嚴重。她建議政府應該有系統地做預防性的訪視，而分布綿密、且了解社區長輩狀況的社區關懷據點很適合扮演這個角色。她認為，據點除了舉辦長者的健康促進課程，還要走進社區，找到因為身體或心理狀況無法出門的長輩，為這些長輩創造人際連結。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線