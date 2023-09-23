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再生能源需求大 氣象商機夯

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

近年受極端氣候影響，除了擔憂水情吃緊的科學園區業主，連再生能源公司也開始關注天氣預報，希望透過精準預報風險控管，降低氣候帶來損失，也為氣象帶來新一波商機。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，食衣住行育樂都脫離不了天氣，甚至愈來愈多服飾品牌致力結合天氣，瞄準市場獲得回響；近年水情吃緊，全台大型科學園區愈來愈多科技公司主動上門，洽詢了解今年颱風動態、水情概況等，就是為了及早因應，減少支出或損失。「看天吃飯」的綠電、太陽能、風力發電等再生能源，對於氣象預報也同樣重視。

中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄說，國外氣象經濟行之有年，氣象商機無疑是未來趨勢。官方如有扶植民間氣象產業的目標，可借鏡日本，建議氣象資料完全免費公開。

再生能源

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