健康你我他／長輩狀況不斷 剩我獨力撐起

3月開始，我漸漸開始半退休狀態，經大家討論後，不得不將婆婆送往護理之家，她從吵鬧到反抗、還有罵人的磨合期，之後每況愈下，自6月起，幾乎每個月都在半夜急診住院，至今已第四次進醫院，目前還住院中，然而婆家都沒一個女人在，生活作息早已打亂，只有我獨力撐起。

年屆60的我，經常從鳳山、婆家及醫院來回奔走，疲憊不堪。以前活躍的我，早已不知道飛去哪裡了。也因為這樣，公司安排好的出差，訂好的住宿，因婆婆臨時病危，飯店要取消訂房，還要傳真醫院證明才能退費，還好董娘體諒，但我覺得欠了人情。

這次的出差，是跟董娘一起北上，跟客戶開會上課並參觀其新設備，在公差結束後，我可以繼續待在北部，完成我口袋名單的景點。原想在客戶那兒可以增加很多新知識、看到新事物，趁出差之便完成我的獨旅，但因婆婆的突發狀況而打亂行程，說實在的，讓我有點挫敗，畢竟書面紀錄，沒有現場的生動、記憶深刻。

這幾個月，總是滿懷希望學習新事物，又怕跟上次一樣有突發狀況，一顆心戰戰兢兢的，不敢出差。