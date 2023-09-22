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藥師遠距評估用藥風險 員榮專利系統揚名國際

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院藥劑科主任劉孟基在「國際健康照護品質協會」年會演講，並接受世界各國專家提問。圖／員榮提供
員榮醫院藥劑科主任劉孟基在「國際健康照護品質協會」年會演講，並接受世界各國專家提問。圖／員榮提供

國際健康照護品質協會2023年會在韓國舉行，彰化縣員榮醫療體展示AI人工智慧醫療成果，其中全台率先結合護理之家的「遠距藥師」跨機構用藥照顧在今年5月取得專利，發表時獲熱烈回響。

員榮這次發表的兩項研究成果，都獲我國2022年國家生技醫療產業策進會「SNQ國家品質標章」認證，今天員榮醫療體系總院長張克士表示，AI輔助診斷早期肺癌和遠距藥學服務，對推動跨科合作和用藥安全都有相當貢獻。

「國際健康照護品質協會—ISQua（International Society for Quality in Health Care）」2023年會，8月下旬在首爾舉辦，美、英、德等70多國、1400多名醫師和專家學者參加，分享醫療品質與安全方面的最新研究成果，也展示醫療創新技術。

台大、高雄榮總、三總、新光、國泰等國內醫學中心受邀與會，員榮醫院是全國唯一被邀請發表論文的地區醫院。員榮醫院副院長涂川洲發表「新型臨床策略配合AI輔助胸部電腦斷層肺結節檢測，以增加跨科合作」報告，指出肺癌盤踞台灣十大死亡原因第一名，員榮在肺部電腦斷層判讀引進人工智慧輔助系統輔助，可提升效率和正確性，有助推動早期肺癌篩檢。

員榮藥劑科主任劉孟基演講「在護理之家實施創新的遠距藥學服務，提供主動式跨機構用藥照護」，表示員榮建立醫院藥師可進入護理機構用藥系統的網絡，運用遠距科技與Micromedex專業資料庫，讓藥師可查閱機構病人的歷史用藥、檢查數據等資料，提供最即時和正確的用藥諮詢服務，這項系統今年5月取得專利。

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