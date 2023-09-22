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TPASS通勤月票使用破億人次 10月2日起再擴大實施

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
TPASS北中南三大生活圈通勤月票上路，邁入第3個月。示意圖。圖／本報資料照片
TPASS北中南三大生活圈通勤月票上路，邁入第3個月。示意圖。圖／本報資料照片

TPASS三大生活圈通勤月票7月上路，交通部公路局指出，累計使用破1億人次，10月2日起再擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等；另外，基北北桃、中彰投苗通勤月票，亦有39條公路客運路線短端區間售票，納入適用範圍。

公路局統計，9月1日至21日，累計共約38.8萬人次，加值購買TPASS通勤月票方案，包括基北北桃約33.1萬人次、中彰投苗約1.3萬人次、南高屏約4.4萬人次。

另外，9月至昨日，約有3220.5萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵230.5萬人次（基北北桃生活圈158.4萬人次、中彰投苗生活圈25.4萬人次、南高屏生活圈46.7萬人次）、捷運含輕軌1554.8萬人次（基北北桃生活圈1451.2萬人次、中彰投苗生活圈19.7萬人次、南高屏生活圈83.9萬人次）、公車（含市區公車及公路客運）1283.9萬人次（基北北桃生活圈1,219.7萬人次、中彰投苗生活圈38.4萬人次、南高屏生活圈25.8萬人次），以及其他運具（含公共自行車及渡輪）151.2萬人次（基北北桃生活圈123.5萬人次、中彰投苗生活圈6.5萬人次、南高屏生活圈21.2萬人次)）。

公路局指出，9月開學後，通勤通學族回流，自TPASS開賣累計至昨日，三大生活圈通勤月票有172.7萬人次購買，使用月票搭乘各類公共運具，達1億770萬人次；另外，9月19日單日使用達198.1萬人次，再創單日歷史新高。

TPASS 公車 自行車

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