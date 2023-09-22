標錯價全認賠 高雄晶英住一晚2710元！網友哀嚎求釋出

每晚房價萬元的高雄晶英國際行館，今日凌晨疑似ezTravel易遊網標錯價，出現2710元的震撼價，旅遊達人布萊N今晨2點多在粉絲專頁網友分享此消息，不少臉友立馬手刀搶下訂，易遊網發現後雖立即修改，但也表示會全數履約。

旅遊達人布萊N今晨發文指出「快！！高雄晶英疑似出現標錯價，貴鬆鬆的高雄晶英在易遊網上明年1至6月的日期，竟然只要2710含稅」，更說自己已經訂起來放了，還沒睡的別錯過了。

底下留言有如接龍，有人表示「訂了5晚」、「228連假跟端午連假都訂了！」也有人在海外因時差順利搶訂成功，感恩讚歎聲不斷，也有網友一覺醒來發現錯失好康，紛紛哀求加價釋出，討論熱烈。

據了解，高雄晶英國際行館在易遊網的住宿價格，御典侶驛、御典雙驛雙人房價原本為9600元，誤植價格為2710元，約2.8折。今早易遊網官網已立即處理，記者試訂，顯示皆為已售完。