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莫德納XBB.1.5疫苗26日開打 北市長者接種可領500元禮券

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
莫德納XBB.1.5疫苗9月26日起開打，北市首周共150家合約院所提供接種服務，此為接種疫苗示意圖。本報資料照片
莫德納XBB.1.5疫苗9月26日起開打，北市首周共150家合約院所提供接種服務，此為接種疫苗示意圖。本報資料照片

衛福部疾管署宣布莫德納XBB.1.5疫苗下周二起開打，且優先開放65歲以上長者接種。北市衛生局今表示，凡65歲以上民眾接種均可獲得500元商品禮券，北市開打首週9月26日至10月1日，共有150家合約醫療院所提供服務。

衛生局指出，依據疾管署疫情監測資料，目前國內外疫情仍持續且以XBB為主流病毒株，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組建議，今年9月至明年9月滿6個月以上全民接種1劑莫德納XBB.1.5疫苗，滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種疫苗者可接種2劑，2劑間隔28天。

北市首周共10家醫院提供莫德納XBB.1.5疫苗門診預約服務，包含台大、台北榮總、萬芳、和信、西園、秀傳、郵政，以及北市聯醫仁愛、陽明、林森院區；10月2日起擴大服務量能，詳情可至北市衛生局COVID-19疫苗接種地點資訊查詢網頁查詢（https://booking.health.gov.tw/），再電洽或連結醫療院所的掛號系統預約接種。

衛生局說，莫德納XBB.1.5疫苗分3階段開打，首周9月26日起開放65歲以上長者接種，10月2日起開放醫護人員接種，暫定10月9日起開放6個月以上全民接種。接種莫德納XBB.1.5疫苗須與前1劑COVID-19疫苗間隔12週、84天以上，確診後亦須間隔3個月、84天以上再接種，以延長疫苗保護力。

因應變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，北市衛生局9月26日起停止提供莫德納原病毒株單價疫苗、莫德納雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax疫苗則持續提供民眾選擇。

Novavax疫苗 衛生局 莫德納

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