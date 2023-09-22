快訊

NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

逾70年台灣影像盡在聯合知識庫 一鍵取得新聞授權照片

聯合新聞網／ 台北訊

聯合知識庫新聞圖庫典藏聯合報系1951年創刊以來上千萬張新聞照片，即日起推出一鍵購買新聞照片服務，購買新聞授權照片無須再通過人工作業流程，如同網購一般快速方便。（圖／聯合知識庫提供）
聯合知識庫新聞圖庫典藏聯合報系1951年創刊以來上千萬張新聞照片，即日起推出一鍵購買新聞照片服務，購買新聞授權照片無須再通過人工作業流程，如同網購一般快速方便。（圖／聯合知識庫提供）

聯合線上公司聯合知識庫近日完成新聞圖庫改版，即日起推出一鍵購買新聞照片服務，購買新聞授權照片無須再通過人工作業流程，透過線上自動化購圖，將大幅簡化作業程序、加速取得新聞授權照片，無疑是出版業者的一大福音。

聯合知識庫新聞圖庫目前已典藏聯合報系1951年創刊以來上千萬張新聞照片，是國內最大的數位化新聞照片資料庫，內容包括聯合報、經濟日報、民生報、聯合晚報、星報等報紙，橫跨台灣逾70年的歷史影像記憶。

除了為台灣保留珍貴的影像，聯合知識庫考量到使用者需求，照片在經過掃描修復後，會加以分門別類，如：人物、政治、影視、體育、教育、科技等類別，當然也可以透過關鍵字檢索。不僅如此，新聞圖庫改版後加入新聞專題精選區，為使用者彙整新聞事件相關影像加速搜索照片，以及報時光經典老照片專區，由報時光編輯挖掘時代經典照片，帶領讀者回味台灣的舊時光。

聯合知識庫將新聞照片數位化典藏始於2003年，起初僅收錄兩百多萬張照片，以1990年後的新聞照片為主，多年來持續投入新聞資料及照片保存，如今，聯合知識庫新聞照片可回朔至創刊初期，且照片數量突破千萬張，有許多甚至是沒有見過報的照片，是相當珍貴的歷史影像。

新聞圖庫目前開放線上瀏覽，無須註冊會員便能盡覽70年前的新聞照片，一般使用透過一鍵購圖服務，可以直接線上下訂購買照片，如同網購般快速方便，授權使用範圍皆有明定規範，詳情資訊請上聯合知識庫新聞圖庫網站查詢，網址：https://udndata.com/ndapp/udnimage/。客服專線：（02）8692-5588分機6111。

出版業 創刊

延伸閱讀

日治時期就存在！ 從戲園到戲院的老台北地標｜萬華戲院

70年代武術奇才北港六尺四 「汽車過身」嚇歪台日

八點檔口頭禪「你嘛幫幫忙」原創到底是誰? 網友齊心考古

90年代橫空出世的日本天后！安室奈美惠曾五度登上小巨蛋

相關新聞

標錯價全認賠 高雄晶英住一晚2710元！網友哀嚎求釋出

每晚房價萬元的高雄晶英國際行館，今日凌晨疑似ezTravel易遊網標錯價，出現2710元的震撼價，旅遊達人布萊N今晨2點...

莫德納XBB.1.5疫苗26日開打 北市長者接種可領500元禮券

衛福部疾管署宣布莫德納XBB.1.5疫苗下周二起開打，且優先開放65歲以上長者接種。北市衛生局今表示，凡65歲以上民眾接...

午後對流雲系發展旺 台南、高雄等7縣市大雨特報

中央氣象署發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄、屏東地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，注意...

中秋國慶連假到 行駛國道「好走時段」出爐

中秋、國慶連假將屆，交通部高速公路局研判，南向車流尖峰多集中在中秋及國慶連假第1、2天上午；北向車流尖峰多集中在中秋連假...

中秋國慶連假瘋出國 桃機估單日最高旅客量近12萬

中秋、國慶連假將至，桃園機場公司預估總運量將逾162萬人次，其中中秋連假預估旅運量已達疫前（2019年）近95%，其中單...

專家授虎頭蜂3大觀察法 秋季登山不再「蜂」聲鶴唳

秋末是虎頭蜂造成民眾死傷的高峰期，中興大學昆蟲系副教授吳明城說，民眾遇虎頭蜂，應觀察虎頭蜂意圖，以冷靜且迅速的方式離的愈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦