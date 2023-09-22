逾70年台灣影像盡在聯合知識庫 一鍵取得新聞授權照片

聯合知識庫新聞圖庫典藏聯合報系1951年創刊以來上千萬張新聞照片，即日起推出一鍵購買新聞照片服務，購買新聞授權照片無須再通過人工作業流程，如同網購一般快速方便。（圖／聯合知識庫提供）

聯合線上公司聯合知識庫近日完成新聞圖庫改版，即日起推出一鍵購買新聞照片服務，購買新聞授權照片無須再通過人工作業流程，透過線上自動化購圖，將大幅簡化作業程序、加速取得新聞授權照片，無疑是出版業者的一大福音。

聯合知識庫新聞圖庫目前已典藏聯合報系1951年創刊以來上千萬張新聞照片，是國內最大的數位化新聞照片資料庫，內容包括聯合報、經濟日報、民生報、聯合晚報、星報等報紙，橫跨台灣逾70年的歷史影像記憶。

除了為台灣保留珍貴的影像，聯合知識庫考量到使用者需求，照片在經過掃描修復後，會加以分門別類，如：人物、政治、影視、體育、教育、科技等類別，當然也可以透過關鍵字檢索。不僅如此，新聞圖庫改版後加入新聞專題精選區，為使用者彙整新聞事件相關影像加速搜索照片，以及報時光經典老照片專區，由報時光編輯挖掘時代經典照片，帶領讀者回味台灣的舊時光。

聯合知識庫將新聞照片數位化典藏始於2003年，起初僅收錄兩百多萬張照片，以1990年後的新聞照片為主，多年來持續投入新聞資料及照片保存，如今，聯合知識庫新聞照片可回朔至創刊初期，且照片數量突破千萬張，有許多甚至是沒有見過報的照片，是相當珍貴的歷史影像。

新聞圖庫目前開放線上瀏覽，無須註冊會員便能盡覽70年前的新聞照片，一般使用透過一鍵購圖服務，可以直接線上下訂購買照片，如同網購般快速方便，授權使用範圍皆有明定規範，詳情資訊請上聯合知識庫新聞圖庫網站查詢，網址：https://udndata.com/ndapp/udnimage/。客服專線：（02）8692-5588分機6111。