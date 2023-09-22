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蘇花改中仁隧道施工改善排水 26、27北上隧道日間禁行
公路局為強化蘇花改中仁隧道排水能力，這個月中旬起在北上隧道施工，長達2個半月，平日上午9時至下午5時每整點放行10分鐘。為辦理路基排水工程鋼板樁打設作業，中秋節前的9月26、27日，管制時段全面封閉，須改走台9丁線，28日起恢復每整點放行10分鐘措施，假日及連假不管制。
蘇花改中仁隧道去年10月底因颱風夾帶豪大雨，湧水量暴增，導致路面積淹水。公路局從9月14日起至11月30日，長達2個半月，白天在北上隧道實施整點放行10分鐘管制，管制點為卡南橋交通號誌（154K+150），用路人須改走舊蘇花公路台9丁線。
公路局東區養護工程分局南澳工務段今天表示，為辦理路基排水工程鋼板樁打設作業，9月26、27日兩天，上午9時至下午5時北上隧道封閉管制，民眾需改走台9丁線。9月28日起恢復為每天上午9時至下午5時整點放行10分鐘，假日及遲續假期不管制。
此外，鄰近的蘇花公路台9線159k+300大清水明隧道，也因明隧道工程持續施工，每天上午9時至下午5時實施單線雙向機動管制，請用路人提前規畫行程，並配合現場交維及人員指揮通行。
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