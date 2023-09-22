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北榮9月28日上午開放公費流感、肺鏈疫苗網路預約

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
10月2日起，肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗皆提供公費接種。本報資料照片。
10月2日起，肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗皆提供公費接種。本報資料照片。

台北榮總自28日上午十點起開放民眾上網預約公費成人流感疫苗肺炎鏈球菌疫苗預約，並自10月2日（一）提供接種。首波開放公費流感疫苗接種接種對象包含65歲以上者以及18歲以下兒童等；以及曾接種過PCV肺炎鏈球菌疫苗，且間隔至少1年者，可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PPV23。

首波公費流感疫苗接種對象為65歲以上成人，以及64歲以下高風險慢性病患、罕見疾病患者、重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母、孕婦、18歲以下的兒童等。

不曾接種任何公費肺炎鏈球菌疫苗者，且符合下列任一條件：設籍台北市的63至64歲（民國48-49年次）長者、設籍台北市之55-62歲（民國50-57年次）原住民族長者，可接種台北市公費肺炎鏈球菌疫苗，請民眾務必攜帶健保卡及身份證接種。

第一階段為10月2日開放：曾接種過肺炎鏈球菌疫苗PCV13（或PCV15），且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8周），可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PPV23。

第二階段為11月27日起：從未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗PCV13（或PCV15）及肺炎鏈球菌疫苗PPV23者，可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PCV13；間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8周），再公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PPV23。

第三階段為12月25日起：曾經接種肺炎鏈球菌疫苗PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PCV13。

台北榮總表示，出生滿6個月以上至國小入學前之兒童請至兒童醫學部接種，但父母均為外國人，且父母均無加入健保及無居留證之兒童需自費接種。孕婦（已領取國民健康署編印「孕婦健康手冊」）請至婦女醫學部門診接種。六個月內嬰兒之父母（需攜帶嬰兒出生證明文件或戶口名簿），可於兒童醫學部接種（父母皆可），或婦女醫學部門診接種（僅限母親）。

台北榮總公布疫苗接種收費。圖／北榮提供
台北榮總公布疫苗接種收費。圖／北榮提供

流感疫苗 肺炎 榮總 疫苗

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