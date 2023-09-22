北榮9月28日上午開放公費流感、肺鏈疫苗網路預約

台北榮總自28日上午十點起開放民眾上網預約公費成人流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗預約，並自10月2日（一）提供接種。首波開放公費流感疫苗接種接種對象包含65歲以上者以及18歲以下兒童等；以及曾接種過PCV肺炎鏈球菌疫苗，且間隔至少1年者，可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PPV23。

首波公費流感疫苗接種對象為65歲以上成人，以及64歲以下高風險慢性病患、罕見疾病患者、重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母、孕婦、18歲以下的兒童等。

不曾接種任何公費肺炎鏈球菌疫苗者，且符合下列任一條件：設籍台北市的63至64歲（民國48-49年次）長者、設籍台北市之55-62歲（民國50-57年次）原住民族長者，可接種台北市公費肺炎鏈球菌疫苗，請民眾務必攜帶健保卡及身份證接種。

第一階段為10月2日開放：曾接種過肺炎鏈球菌疫苗PCV13（或PCV15），且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8周），可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PPV23。

第二階段為11月27日起：從未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗PCV13（或PCV15）及肺炎鏈球菌疫苗PPV23者，可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PCV13；間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8周），再公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PPV23。

第三階段為12月25日起：曾經接種肺炎鏈球菌疫苗PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PCV13。

台北榮總表示，出生滿6個月以上至國小入學前之兒童請至兒童醫學部接種，但父母均為外國人，且父母均無加入健保及無居留證之兒童需自費接種。孕婦（已領取國民健康署編印「孕婦健康手冊」）請至婦女醫學部門診接種。六個月內嬰兒之父母（需攜帶嬰兒出生證明文件或戶口名簿），可於兒童醫學部接種（父母皆可），或婦女醫學部門診接種（僅限母親）。