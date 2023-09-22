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「雞婆」醫護苦勸6年終做大腸鏡篩檢 七旬嬤術後掀肚謝醫護

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今年中秋節前夕，江姓阿嬤特別回到仁泰診所，感謝內科醫師張蒼育及護理人員，同時掀起上衣，秀出自己肚子上術後傷口，說自己現在很健康。圖／大甲李綜合醫院提供
今年中秋節前夕，江姓阿嬤特別回到仁泰診所，感謝內科醫師張蒼育及護理人員，同時掀起上衣，秀出自己肚子上術後傷口，說自己現在很健康。圖／大甲李綜合醫院提供

71歲江姓阿嬤6年前做大腸癌糞便潛血篩檢，結果呈陽性，護理人員不斷勸她要進一步做大腸鏡，但阿嬤因小孩不在身邊，也不願面對，後來醫護人員連哄帶勸6年，江去年底到大甲李綜合醫院做大腸鏡，驗出大腸癌。江姓阿嬤術後回診，選在中秋佳節前夕感謝醫護人員的苦口婆心。

醫護人員透露，阿嬤平時跟先生住在苗栗鄉下，6年前她透過國健署提供的免費健檢，進行大腸癌糞便潛血等項目檢查，檢驗結果為陽性，屬於大腸直腸癌的高危險群。

醫師及護理人員都勸她要進一步做大腸鏡檢查，但是，阿嬤個性倔強，也擔心檢查出來後真的會罹癌，不願意面對自己病情，始終不願意做大腸鏡篩檢。

江姓阿嬤有慢性病，固定時間回診拿慢性處方籤，只要阿嬤回診，所有的醫護人員連哄帶勸要進一步檢查，但阿嬤就是不願意，還回覆說，「嘸要緊啦！沒代誌，我還是活得好好的。」

後來江姓阿嬤再做大腸癌糞便潛血篩檢查，依舊呈現陽性反應，連阿嬤鄰居也加入苦勸行列，連續講了6年，去年底江姓阿嬤轉診到大甲李綜合醫院，由肝膽腸胃科醫師賴大豊進行大腸鏡檢查，檢驗報告確診罹癌，由於阿嬤兒女、家屬皆住在北部，後來再轉診到北部醫院手術治療。

今年中秋節前夕，阿嬤特別回到仁泰診所，感謝內科醫師張蒼育及護理人員，同時掀起上衣，秀出自己肚子上術後傷口，說自己現在很健康。

賴大豊指出，根據統計早期大腸癌妥善治療，存活率高達九成以上，民眾可以從有沒有改變排便習慣、血便、黏液便、不規則腹痛或絞痛、經常腹脹便秘等症狀，研判有沒有罹患大腸癌的可能性。

大甲李綜合醫院院長隋善中提醒，明天上午院內有提供乳癌、肺腺癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌的篩檢，同時有成人健檢、老人健檢、B、C肝癌篩檢，只要符合篩檢民眾，皆能免費篩檢。

大甲李綜合醫院明天將舉辦健檢活動，民眾做乳癌篩檢項目，可獲得3公斤白米一包。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院明天將舉辦健檢活動，民眾做乳癌篩檢項目，可獲得3公斤白米一包。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院腸胃科醫師賴大豊表示，糞便潛血陽性是大腸直腸癌高危險群。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院腸胃科醫師賴大豊表示，糞便潛血陽性是大腸直腸癌高危險群。圖／大甲李綜合醫院提供

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