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影／綠島3百年首辦媽祖海祭、遶境祈福 逾3千信徒登島

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣綠島鄉自今起一連3天舉辦媽祖海祭，一早逾千信徒聚集富岡漁港碼頭，分批搭3艘客輪前往，這是綠島3百年來，首度舉辦媽祖遶境祈福活動，各地媽祖宮廟響應。記者尤聰光／攝影
台東縣綠島鄉自今起一連3天舉辦媽祖海祭，一早逾千信徒聚集富岡漁港碼頭，分批搭3艘客輪前往，這是綠島3百年來，首度舉辦媽祖遶境祈福活動，各地媽祖宮廟響應。記者尤聰光／攝影

台東縣綠島鄉自今起一連3天舉辦媽祖海祭，一早逾千信徒聚集富岡漁港碼頭，分批搭3艘客輪前往，這是綠島3百年來，首度舉辦媽祖遶境祈福活動，各地媽祖宮廟響應。鄉長謝賢裕說，這是宗教與綠島在地文化觀光的成功結合。

謝賢裕說，綠島鄉公所首次舉辦媽祖「巡洋海祭，貺福綠島」活動，這是過去沒有的事，島上鄉親都非常期待，尤其在海葵颱風帶給綠島災情後，期望這次活動能為綠島全體島民祈求國泰民安、風調雨順及觀光蓬勃發展的美好祝福。

綠島媽祖海祭從今天起展開為期3天2夜的細屑活動，各地媽祖宮廟和信徒都動起來，包括在地的台東天后宮、綠島天后宮，還有嘉義新港奉天宮，還有雲林，彰化，屏東等各縣市媽祖宮廟共襄盛舉，媽祖本尊神像都搭船渡海參與包括巡洋海祭、島上祈福遶境及迎曙光。

各地信徒一早聚集富岡漁港碼頭，包了3艘客輪，分批前往綠島。謝賢裕帶領綠島漁船和綠島天后宮信徒出港迎接，陣容浩大，綠島居民也聚集在南寮漁港歡迎各地媽祖和神明入港。居民說「很難得島上有這麼大的宗教活動，一定要來看一下」。

奉天宮董事長何達煌接受媒體訪問表示，綠島鄉長謝賢裕隆重邀請奉天宮到綠島海巡，祈求綠島平安漁船滿載而歸，這次約千名信徒跟著一起來，相當熱鬧。 台東天后宮董事長林有德說，天后宮除了上島祈福和海巡求平安外，另延請道士團同往綠島招魂，回台東後舉辦送化法會。

綠島首次有陣容龐大的宗教活動，島上居民也聚集在南寮漁港歡迎各地媽祖和神明入港。圖／讀者提供
綠島首次有陣容龐大的宗教活動，島上居民也聚集在南寮漁港歡迎各地媽祖和神明入港。圖／讀者提供
各地媽祖本尊神像都搭船渡海參與包括巡洋海祭、島上祈福遶境及迎曙光。記者尤聰光／攝影
各地媽祖本尊神像都搭船渡海參與包括巡洋海祭、島上祈福遶境及迎曙光。記者尤聰光／攝影

綠島 媽祖 天后宮

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