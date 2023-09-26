發出「咀嚼聲」才排第三？這些餐桌NG行為讓你朋友跑光光！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「餐桌NG行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的餐桌NG行為排行。

古人以「民以食為天」來形容吃飯的重要性，而一起用餐的飯友也相當重要，與餐桌禮儀良好的飯友共進餐食就可以盡興地享用美食；若是遇到習慣不佳的飯友，可是會令人食慾全消、吃得一肚子火！因此我們針對「餐桌NG行為」相關話題進行觀測，一起來看看哪些「雷飯友行為」最讓人受不了！

「邊吃邊說話」沒衛生讓人超火大 「手機滑不停」不如跟手機吃飯！ ▲ 網友熱議餐桌NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「餐桌NG行為」相關話題的討論，可以發現網友最無法忍受的行為是「邊吃邊說話」。若是在咀嚼食物的同時張口說話，容易導致食物殘渣噴出，甚至飛濺到桌上的菜餚裡，造成衛生與觀感不佳。

就有網友表示「我覺得食物塞滿嘴還硬要講話真的蠻噁」、「有人邊吃邊講話我就會很火大」，認為在咀嚼時說話會讓同桌者感到不適，打壞用餐好心情。

另外也有網友說道「看到對方嘴巴的菜滿噁的，也不知道要不要叫對方好好吃飯，或是把目光轉向別處」，指出遇到飯友邊吃邊說話時會很困擾，不知道該默默忍受，還是應該出言制止。

而「手機滑不停」也是打壞用餐好心情的NG行為之一。不少人認為，吃飯時就應該專注在「吃」上，不該埋頭使用手機，若是遇到吃飯時一直滑手機的飯友，會讓人感到不受尊重。

就有民眾在論壇發問「為何長輩總說吃飯不要滑手機，卻能夠看電視」，引來許多網友解答「問題是滑不是看吧？」、「手機是獨享的媒體，電視可以多人一起看」。

也有人勸原PO「手機隨時可以滑，家人不會隨時在一起，珍惜相處互動的時間吧」，認為吃飯是為數不多能夠讓大家相聚的時間，應該好好把握，別將時間浪費在隨時都可以使用的手機上。

另外，吃飯時「發出咀嚼聲」也令人相當火大。有網友在論壇上發起討論，詢問鄉民是否有「聽到會暴怒」的日常聲音，留言區便吸引大量網友回覆「遇到別人吃飯很大聲真的好崩潰」、「吃飯咀嚼食物的聲音超讓人反胃」，甚至有網友直呼「咀嚼聲比施工聲更惹怒我」，認為咀嚼聲除了讓人吃不下飯外，還會引爆同桌飯友的敏感神經，建議民眾在用餐時多加注意儀態，避免發出令人不悅的聲響。

你也是吃飯時一定要有飯友的人嗎？或是喜歡獨自品嚐美食呢？下次與親朋好友共進餐食時，不妨注意自己是否有以上的NG行為，並且提高自我檢視的意識，避免因長久習慣而無意識地做出餐桌地雷行為，才能讓大家共享愉悅的用餐時光！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「餐桌NG行為」相關討論則數。觀測期間：2023/06/14~2023/09/13，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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