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B肝抗病毒藥物給付再放寬 這群高風險患者年省逾4萬元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署今宣布擴大B肝抗病毒藥給付範圍。本報資料照片
健保署今宣布擴大B肝抗病毒藥給付範圍。本報資料照片

響應世界衛生組織2030年消除病毒性肝炎目標，衛福部健保署將在今年10月起放寬口服B肝抗病毒藥物給付條件，預估新增2萬1000人受惠，平均每人一年藥費約4.2萬元，健保預估支出7.32億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，此次針對e抗原陰性慢性B肝病人放寬，由半年內2次以上肝指數（ALT）異常（≧正常值2倍）才能用藥，改為1次，以及肝纖維化程度由重度纖維化（≧F3）放寬為中度纖維化（≧F2）即可用藥。這群民眾雖然e抗原陰性，但是病毒活化風險仍高，因此希望放寬給付對象，讓這些民眾及早治療，降低肝癌發生率、死亡率。

黃育文表示，口服B肝抗病毒藥物每個患者的年藥費約4.2萬元，平均療程2年，但依照每個人的狀況略有不同有的人需要3年，因此健保最多給付36個月； 若未來病毒量升高仍可以給付。另一方面，因為放寬使用對象，未來藥物使用量增加，因此有跟藥廠談價格有調價空間，2024年的每人平均年藥費將會比4.2萬元低。

黃育文說，約有百萬人感染B肝病毒，推估約有55萬人應該至接受治療，目前已經治療28萬人，此次希望透過增加2.1萬給付口服B肝抗病毒藥物，讓更多民眾接受治療，未來也會持續找出潛藏危險性病人，及早治療讓未來疾病、癌症等發生風險降低。

健保署署長石崇良表示，為使B肝需要治療者儘早接受治療，B肝口服藥品自92年10月1日起納入健保給付，並持續擴增給付範圍使更多人可接受治療。本次擴增給付規定，除參考相關學會及專家之意見，亦參採美國、歐洲、亞太等國際指引之建議，讓我國肝炎防治與國際接軌，此外，更呼應WHO及國家肝炎防治政策，提升治療涵蓋率，期能降低肝硬化及肝癌之風險，減少後續醫療費用。

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