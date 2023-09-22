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博愛座適用對象將修法調整 薛瑞元證實草案已送立法院

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
博愛座適用對象近日引發討論，衛福部長薛瑞元表示，已經提出身心障礙者權益保障法修法草案送立法院等待審議，修法內容包括博愛座適用對象將改為提供給身心障礙者及其他有需要者。本報資料照片
博愛座適用對象近日引發討論，衛福部長薛瑞元表示，已經提出身心障礙者權益保障法修法草案送立法院等待審議，修法內容包括博愛座適用對象將改為提供給身心障礙者及其他有需要者。本報資料照片

作家李昂前晚在臉書批評年輕人坐博愛座讓座，引起正反兩方論戰。交通部長王國材今天表示，他個人認為可以檢討，除現行法規的老弱婦孺、身心障礙者外，可能有人身體不舒服，相關法規衛福部有在檢討。衛福部長薛瑞元則說，相關修法草案已經送到立法院等待審議。

博愛座設置是依「身心障礙者權益保障法」規定， 主管機關為衛福部，但因為不少大眾運輸設有博愛座，王國材今天針對博愛座是否修法表示，大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐的博愛座，比率不低於總座位數15％，相關法規主管機關是衛福部，他個人認為可以檢討，因為除了老弱婦孺、身心障礙者，可能有人身體不舒服等狀況，若未來通過相關修法，公共運輸會配合辦理。

薛瑞元則表示，衛福部已經提出「身心障礙者權益保障法」，要把原本設置博愛座提供給老幼婦孺的規定，改為提供給身心障礙者及其他有需要者，相關草案已經在立法院等待審議，且修法內容並非只有處理博愛座問題。

博愛座 衛福部 薛瑞元 李昂 讓座

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