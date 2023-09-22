博愛座適用對象將修法調整 薛瑞元證實草案已送立法院
作家李昂前晚在臉書批評年輕人坐博愛座不讓座，引起正反兩方論戰。交通部長王國材今天表示，他個人認為可以檢討，除現行法規的老弱婦孺、身心障礙者外，可能有人身體不舒服，相關法規衛福部有在檢討。衛福部長薛瑞元則說，相關修法草案已經送到立法院等待審議。
博愛座設置是依「身心障礙者權益保障法」規定， 主管機關為衛福部，但因為不少大眾運輸設有博愛座，王國材今天針對博愛座是否修法表示，大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐的博愛座，比率不低於總座位數15％，相關法規主管機關是衛福部，他個人認為可以檢討，因為除了老弱婦孺、身心障礙者，可能有人身體不舒服等狀況，若未來通過相關修法，公共運輸會配合辦理。
薛瑞元則表示，衛福部已經提出「身心障礙者權益保障法」，要把原本設置博愛座提供給老幼婦孺的規定，改為提供給身心障礙者及其他有需要者，相關草案已經在立法院等待審議，且修法內容並非只有處理博愛座問題。
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