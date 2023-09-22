李昂博愛座爭議為何問蔣萬安？ 網紅曝1線索 和蔣中正有關

作家李昂因博愛座公審年輕人不讓座，並請教台北市長蔣萬安的看法，引起廣泛討論。網友納悶為什麼要問蔣萬安，網紅「張哲生」分享聯合報1976年4月2日6版的報導，原來博愛座設置，是當時台北市公車業者為追思已故前總統蔣中正，而開始普設博愛座。

張哲生在臉書分享聯合報1976年4月2日6版的報導，他打趣，「你知道為什麼李昂女士要點名蔣萬安市長處理博愛座的問題嗎？或許和博愛座的由來有關」。

根據聯合報1976年4月2日的報導，當時台北市各公民營公車業為紀念總統蔣公逝世周年，共同決定在台北市各路線公車普設「博愛座」，以表示對蔣公追思之忱。共計公車2699輛，每車設「博愛座」兩個，採用藍底黃字皮製座套。目的是希望市民乘車時，能主動讓座老弱婦孺，發揮蔣公仁慈博愛的精神。

網友表示，「但我想，她可能不知道」、「台灣很多事情都跟他阿祖有關，也不是什麼都要他來處理好嗎」、「自由、平等、博愛，要進階平等座了嗎」、「只能說悲哀啊，20年前台灣還很自豪我們的大眾運輸工具有博愛座，國外還來取經。才20年過去而已，博愛座就變成了可笑的政策。博愛座依舊是20年前的博愛座，但是人心、人性已經不是20年前的人心與人性了」。

張哲生受訪時表示，每一個座位都可以是博愛座，自發地讓位給比自己更需要坐下的人，才是博愛的精神。

●發揮 蔣公仁慈精神 公車上普設博愛座 【台北訊】台北市各公民營公車業昨天表示，為紀念總統蔣公逝世週年，將於北市各線公車上普設「博愛座」，以表示對蔣公追思之忱。 參加這項運動的公車單位有台北市公車處、欣欣、大南、大有、光華、指南、台北、三重及中興等客運公司，共計公車2699輛，每車設「博愛座」兩個，全部座套均由中國信託投資公司捐贈，採用藍底黃字皮製座套，希望市民乘車時能主動讓座老弱婦孺，以發揮蔣公仁慈博愛的精神。 【1976-04-02/聯合報/06版/】