健康主題館／陳月卿獨門沾醬 烤肉美味又健康

中秋節快到了！許多人就會想到要烤肉歡慶中秋佳節。養生達人陳月卿對於健康、養生沾醬特別有研究，認為在享受食物美味時，如果能搭配適合的沾醬，不僅可以讓健康加分，口味也會呈現很不一樣的質感。

在中秋節即將到來的時刻，陳月卿特別為聯合報讀者傳授兩種健康又養生的沾醬，一種是使用「蓮藕粉」調製的「蔬果沾醬」，另一種則是充滿番茄香氣的「莎莎醬」，不僅可以當烤肉沾醬食用外，也可以搭配食物如蘇打餅乾、洋芋片等沾醬。期待「這兩味」讓中秋聚餐有更多健康元素，味道有更豐富的層次。

沾醬 當天做當天吃

在沾醬保存方面，陳月卿建議，最好「當天做完當天吃」，這類沾醬若要放冰箱冷藏，保鮮期頂多三天，之後可能就不會那麼新鮮、衛生，如果放冷凍室，食材口感可能受影響，當天做完，馬上當天食用完畢，較為理想。

莎莎醬 圖╱陳月卿《吃對全食物(上)》提供

莎莎醬

材料：牛番茄2顆、黃甜椒半顆、洋蔥半顆、蜂蜜2大匙、檸檬汁40㏄、鹽1/4茶匙、辣椒粉少許

作法：

1.將所有食材放進食物調理機，先把食材打成碎片。

2.調整調理機刻度，打20秒左右，讓食材再切碎一點，口感比較細緻。

3.調理完成後，打開杯蓋倒入容器中即完成。

運用：莎莎醬富含多種營養素，可做為烤肉沾醬或火鍋沾醬，或用洋芋片沾食。有商家販賣莎莎醬涼麵，味道酸酸甜甜，在網路上有網友把豬肉片煎熟，再把莎莎醬和豬肉片拌在一起，便成為一道料理，此外，莎莎醬也能與生菜結合，做成莎莎醬沙拉，應用廣泛，可以衍生許多創意料理。

蔬果沾醬 圖╱陳月卿《吃對全食物(上)》提供

蔬果沾醬

材料：牛番茄300公克、辣椒20公克、蒜頭50公克、薑80公克、蔥40公克、醬油10㏄、米酒30㏄、鹽2茶匙、原色冰糖50公克、冷開水100㏄、蓮藕粉1米杯

作法：

1.把所有材料放到食物調理機當中打1分鐘，打到均勻。

2.放進鍋子，再稍微煮一下，大約煮5分鐘，放涼後即可使用。

運用：可以當沾醬，也可以做為烤肉醬，以減輕身體負擔。蓮藕粉可幫助清熱解毒，可增加黏稠度，適合使用於紅肉或魷魚等海鮮食物。番茄可以提味，米酒可去腥，所有味道融合在一起，就會很豐富，且很有層次感。