延長三陰性乳癌患者存活期 醫界盼精準毒殺藥物納健保

相較於占60%至70%較為常見的賀爾蒙受體陽性型，僅占乳癌總體約15%的「三陰性乳癌」具高復發、高轉移及高抗藥性特性，導致患者治療成效普遍不佳，5年存活率只剩11.5%，如同被自己的身體判處死刑。不過，現在可以精準鎖定後毒殺三陰性乳癌細胞的Trop-2抗藥物複合體，已經核准在台使用，可有效延長患者存活時間，盼能盡速納入健保。

據衛福部國健署統計，乳癌為女性癌症死因第四位，發生率則長年穩坐第一，且近16年來標準化死亡率上升20%，等於每天有31名婦女被診斷出罹患乳癌，6名女性因乳癌而失去生命。

其中與對「雌激素受體」（ER）及「黃體素受體」（PR）呈現陽性反應的乳癌細胞相比，三陰性乳癌的乳癌細胞對ER、PR，以及恐加速癌細胞分裂的「第二型人類表皮細胞受體」（HER2）等受體檢驗呈現陰性。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，一般乳癌常見的賀爾蒙療法，對三陰性乳癌患者治療無效，患者須改為使用化療方式治療。此外，三陰性乳癌還有較容易發生在小於40歲的患者身上、遺傳性乳癌基因BRCA1突變機率較高，以及乳癌細胞分化多為「高惡性」，復發及轉移的機率也較高，連帶提高患者死亡率。

只是，化學治療容易產生抗藥性問題，導致患者須經常更換藥物維持治療效果，但最終仍會面臨藥效持續時間縮短，以及最後無藥可用的困境。台北醫學大學附設醫院外科部主任洪進昇醫師表示，雖然仍有免疫療法可使用，但僅有約30%的三陰性乳癌患者適用，也只有約5至6%的病友能使用阻斷癌細胞修復路徑，使癌細胞死亡的PARP抑制劑。

對此台灣乳房醫學會表示，可在精準鎖定後毒殺三陰性乳癌細胞的抗體藥物複合體（ADC）「Trop-2」，已經核准在台使用。據國外研究資料顯示，三陰性乳癌患者使用Trop-2抗體藥物複合體後，腫瘤縮小比例為化療的7倍，疾病進展風險下降59%，副作用較小耐受性也更好，患者存活期也能延長。

台北榮總血液腫瘤科主治醫師趙大中表示，Trop-2抗體藥物複合體雖副作用則與化療差不多，但反應率高且有效時間長，屬於「抗體版化療藥」。患者在使用藥物後有效，就可以一直持續使用。

不過對於目前癌症用藥，乳癌防治基金會董事長張金堅表示，病友接收新藥資訊速度快，但多數癌症新藥若無健保給付，患者無法負擔治療所需的高額醫藥費，樂意看到台灣願意引進突破性治療方式，但也希望相關藥品能夠盡速獲得健保給付。