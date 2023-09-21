紅霸天雙色火龍果 甜度超越麝香葡萄

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

火龍果的果肉居然是粉紅色的！花蓮縣政府21日宣傳由玉里產銷班第5班生產的「紅霸天雙色火龍果」，農會總幹事蔡宗翰指出，粉色火龍果有紅色的香甜、白色的爽脆，盼吸引消費者購買。農業部則由農金署長李聰勇代表出席，農業部長並未出席。

醫師李唐越表示，火龍果是少數有蛋白質的水果，擁有豐富的植化素，需要注意糖分攝取的人要注意食用，但有研究指出，蔬果的顏色與抗氧化能力有關，火龍果含有水溶性甜菜紅素，富含纖維與礦物質，很適合高血壓患者食用，改善便祕、解讀與緩解身體發炎，達到輔助減重的功能，但也要注意火龍果含糖量較高。

花蓮縣玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，很少人知道玉里有產火龍果 這兩年將白肉品種轉成雙色，還跟縣政府談換包裝，因此研發出新的「紅霸天雙色火龍果」，甜度還超過日本的麝香葡萄。玉里當地還有產西瓜、文旦與有機米，未來會繼續推廣。

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火龍果 農業部 花蓮

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