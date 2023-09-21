賴清德拋百億癌藥基金 衛福部方向一致 後年有望上路

民進黨總統參選人賴清德今發表新政策，拋出打造健康台灣及樂齡幸福社會，其中包含斥資百億設立癌症新藥基金。衛福部長薛瑞元表示，癌症新藥的部分跟目前健保署規畫方向差不多，但是新藥基金財源來源還待確認；若是使用公務預算支應，最快後年上路。

健保署預計比照英國癌藥基金模式，籌設「新藥基金」納入新藥及癌藥，針對未完成三期臨床試驗等藥品納入暫時性支付。 健保署長石崇良日前表示，新藥基金規模應與英國癌藥基金預算差不多，約是3.4億英鎊規模，折合新台幣約為100億到120億元左右，與目前採用健保總額方式不同，因為有些新藥最後可能健保不給付，若計算在總額內恐影響財務的風險控管。

針對賴清德拋出政策，薛瑞元表示，百億癌症新藥基金跟衛福部健保署規畫的方向差不多，但部分內容目前尚不明朗還有待詳細規畫。新藥基金的來源有可能是從公務預算或健保總額支應，至於要哪一個還沒定案；若是採用公務預算的話，明年編列、最快後年上路，若是健保總額則有機會提早一些。

健保署副署長李丞華表示，目前規劃優先從公務預算爭取，同時在新醫療科技預算中爭取，配合科技進步這部分的預算需求會愈來愈多，會爭取擴大，會雙軌並行爭取。醫務管理組長劉林義說，2022年醫院新醫療科技預算（新藥、新特材及新診療）為30億元，今年為30.78億元，明年目標爭取40億元以上，但仍需要是健保總額協商結果而定。