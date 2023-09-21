快訊

黑幫控制監獄「坐牢能游泳、泡夜店」！委內瑞拉派1萬大兵奪回

福商勝「混蛋」流入13校園營養午餐 新北檢分他字案偵辦

懶人包／iPhone 15開賣優惠一次看！Studio A抽免費新機、10%舊換新回饋 德誼數位1元換這物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德拋百億癌藥基金 衛福部方向一致 後年有望上路

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天在中央黨部舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」，針對醫療與長照3.0提出相關政見。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天在中央黨部舉辦「國家希望工程」國政願景發表會，主題為「健康台灣‧樂齡幸福社會」，針對醫療與長照3.0提出相關政見。記者許正宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德今發表新政策，拋出打造健康台灣及樂齡幸福社會，其中包含斥資百億設立癌症新藥基金。衛福部長薛瑞元表示，癌症新藥的部分跟目前健保署規畫方向差不多，但是新藥基金財源來源還待確認；若是使用公務預算支應，最快後年上路。

健保署預計比照英國癌藥基金模式，籌設「新藥基金」納入新藥及癌藥，針對未完成三期臨床試驗等藥品納入暫時性支付。 健保署長石崇良日前表示，新藥基金規模應與英國癌藥基金預算差不多，約是3.4億英鎊規模，折合新台幣約為100億到120億元左右，與目前採用健保總額方式不同，因為有些新藥最後可能健保不給付，若計算在總額內恐影響財務的風險控管。

針對賴清德拋出政策，薛瑞元表示，百億癌症新藥基金跟衛福部健保署規畫的方向差不多，但部分內容目前尚不明朗還有待詳細規畫。新藥基金的來源有可能是從公務預算或健保總額支應，至於要哪一個還沒定案；若是採用公務預算的話，明年編列、最快後年上路，若是健保總額則有機會提早一些。

健保署副署長李丞華表示，目前規劃優先從公務預算爭取，同時在新醫療科技預算中爭取，配合科技進步這部分的預算需求會愈來愈多，會爭取擴大，會雙軌並行爭取。醫務管理組長劉林義說，2022年醫院新醫療科技預算（新藥、新特材及新診療）為30億元，今年為30.78億元，明年目標爭取40億元以上，但仍需要是健保總額協商結果而定。

健保 癌症 賴清德

延伸閱讀

柯文哲批「長照2.0」 賴清德：讓他批評 工作我來做

巴西蛋重傷賴清德？郭正亮爆10月致命衝擊：ECFA釜底抽薪

是否給長照照顧者有薪假？ 賴清德：勞資雙方要溝通

賴清德「長照3.0」 照顧者不離職、機構住宿補助加碼

相關新聞

李昂掀起博愛座存廢論戰 衛福部回應了：放寬對象但不取消

作家李昂昨在臉書貼文表示，自己搭乘捷運，坐在博愛座的三名年輕人不願讓座，且給她白眼、態度不佳，博愛座存廢議題再次浮上檯面...

李昂還原博愛座事件被觸怒 少女「非常藐視翻白眼」

作家李昂昨天在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座，文章開頭並點名台北市長蔣萬安，引起討論。她今天再度發文「把前因後果講清...

李昂博愛座爭議 呂秋遠：昔性平先鋒 何時崩壞成霸凌者

知名作家李昂在臉書指，她搭台北捷運時，請3名坐在博愛座的年輕人讓出座位給她，卻不被理會，並點名台北市長蔣萬安回應。律師呂...

獨／這款市占近3成人工淚液11月退出健保 健保署這樣說

國內市占近3成，去年用量高達234萬瓶的人工淚液藥品「淚然點眼液」，生產藥品的愛爾康藥廠今宣布，於11月起退出健保給付，...

李昂為博愛座請蔣萬安回應 網轟情勒：女性主義卻氣噗噗公審

作家李昂昨在臉書批年輕人坐博愛座不讓座，開頭並點名台北市長蔣萬安，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，引起網路熱議。

不是只有太魯閣號！普悠瑪事故列車疑似查獲碎骨與牙齒

太魯閣號事故列車日前被發現車廂內還有遺骸與遺物，造成軒然大波，無獨有偶，宜蘭地檢署近日也對普悠瑪號事故的列車重新檢查，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦