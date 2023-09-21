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秋季到來 富貴角海域湧現首批肥美萬里蟹

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
秋季將至，肥美的萬里蟹湧現俗稱「西北漁場」的富貴角海域。圖／新北市漁業處提供
秋季將至，肥美的萬里蟹湧現俗稱「西北漁場」的富貴角海域。圖／新北市漁業處提供

秋季將至，肥美的萬里蟹湧現俗稱「西北漁場」的富貴角海域，新北市漁業處表示，這時的萬里蟹蟹黃飽滿、肉質肥美，是品蟹的好時機，饕客們可趁連假前，到龜吼、富基及野柳等產地漁港及沿途店家遊玩品蟹一番。

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，海葵颱風走後，西北漁場轉成東北風，不少萬里蟹開始出沒，許多捕蟹船主已動身前往西北漁場捕撈萬里蟹，目前市面上的萬里蟹，都是颱風走後第一批上岸的萬里蟹，品質相當不錯，產量也很穩定，價格親民。

吳兩成表示，萬里蟹是由花蟹、三點蟹、石蟳所組成，其中花蟹一年四季都有產出，體型大肉質結實飽滿，喜氣的顏色更是受到饕客歡迎；而10月後，三點蟹產量上升成為大宗，其肉質鮮嫩細緻且蟹殼較薄易食用，最後12月則為蟹肉Q彈、風味濃郁的石蟳。

各家餐廳都有屬於自家的「萬里蟹手路菜」，別具匠心的料理方式為萬里蟹帶來不同風味，龜吼地區以新鮮原味為主，多為清蒸、快炒、煲類菜色，而石門地區則以避風塘、酥炸、海鮮羹類等調味豐富的菜色為主，此外，由萬里螃蟹產銷班經營限定的「野柳假日活蟹市集」，以強調捕蟹船第一手萬里蟹代客清蒸方式，帶給民眾最原始的鮮甜海味。

新北市漁業處長簡明雄表示，目前是北海岸最適合遊玩也是當地漁獲盛產的季節，建議民眾可以安排一至兩日輕旅行，從淡水漁人碼頭一路玩到石門、金山及萬里一帶，除了能在產地品嚐最新鮮生猛的萬里蟹，還能走訪淡水、金山老街、富貴角、地質公園等景點。

新鮮萬里蟹有多樣的烹煮方式。圖／新北市漁業處提供
新鮮萬里蟹有多樣的烹煮方式。圖／新北市漁業處提供
清蒸萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
清蒸萬里蟹。圖／新北市漁業處提供

萬里蟹 海葵颱風

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