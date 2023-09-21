秋季到來 富貴角海域湧現首批肥美萬里蟹

秋季將至，肥美的萬里蟹湧現俗稱「西北漁場」的富貴角海域，新北市漁業處表示，這時的萬里蟹蟹黃飽滿、肉質肥美，是品蟹的好時機，饕客們可趁連假前，到龜吼、富基及野柳等產地漁港及沿途店家遊玩品蟹一番。

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，海葵颱風走後，西北漁場轉成東北風，不少萬里蟹開始出沒，許多捕蟹船主已動身前往西北漁場捕撈萬里蟹，目前市面上的萬里蟹，都是颱風走後第一批上岸的萬里蟹，品質相當不錯，產量也很穩定，價格親民。

吳兩成表示，萬里蟹是由花蟹、三點蟹、石蟳所組成，其中花蟹一年四季都有產出，體型大肉質結實飽滿，喜氣的顏色更是受到饕客歡迎；而10月後，三點蟹產量上升成為大宗，其肉質鮮嫩細緻且蟹殼較薄易食用，最後12月則為蟹肉Q彈、風味濃郁的石蟳。

各家餐廳都有屬於自家的「萬里蟹手路菜」，別具匠心的料理方式為萬里蟹帶來不同風味，龜吼地區以新鮮原味為主，多為清蒸、快炒、煲類菜色，而石門地區則以避風塘、酥炸、海鮮羹類等調味豐富的菜色為主，此外，由萬里螃蟹產銷班經營限定的「野柳假日活蟹市集」，以強調捕蟹船第一手萬里蟹代客清蒸方式，帶給民眾最原始的鮮甜海味。