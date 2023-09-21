別再擋騎樓開放停機車 稅務局表示有這個好處

彰化縣為解決機車位不足問題，最近逐步開放騎樓停放機慢車，卻遭部分長期占用騎樓的店家或住家反對，彰化縣地方稅務局表示，供公共通行的騎樓走廊地可申請減免地價稅，若圍起來作為停放車輛、供擺攤營業等未供公共通行使用時，則仍應課徵地價稅，如供公眾停放機慢車則可減免。

彰化市因機車停車位不足，民眾停到騎樓卻被警察開單，引發民怨，彰化縣政府先是從6月15日起，開放彰化市6個路段騎樓開放停放機慢車，本月8日起，再增加8個路段實施，但彰化基督教醫院周邊道路騎樓，則因當地住家或店家反對，因此未納入開放。

由於很多店家或住家往往將自家前的騎樓走廊地，據為己用，並視為當然，但彰化縣地方稅務局指出，騎樓走廊地認定以地上有建築物為前提，建築物如設置騎樓走廊地且供公共通行，按騎樓走廊地上建築物樓層數，而有不同減徵地價稅的比例。

稅務局舉例，如平房屋簷的騎樓走廊地，因騎樓走廊地上方無建築物，騎樓走廊地面積可全部免徵地價稅，如為2層樓以上建築物，則依其騎樓走廊地上方的房屋層數減徵，若騎樓走廊地上方有1層房屋，可減徵2分之1，有2層房屋可減徵3分之1，有3層房屋可減徵4分之1，有4層以上房屋可減徵5分之1。

至於配合政策，將騎樓走廊地供公眾停放機慢車，稅務局表示，由於須留設公共通行空間，可以比照供公共通行規定，減免地價稅。