嘸影？繽紛衣面罩防曬係數「有感防曬UPF50+」，公平會開罰10萬

公平會昨天委員會議決議，依洛國際開發股份有限公司(下稱依洛公司)於「iROO」品牌網站銷售「繽紛衣」系列商品，廣告宣稱「有感防曬……UPF50+面罩隨時抗黑」，惟有6款「繽紛衣」商品面罩未達UPF50+(紫外線防護指數)之防護效能，涉有廣告不實情事，處依洛公司新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，110年7月1日至111年9月16日「iROO」品牌網站銷售「繽紛衣」系列商品宣稱「有感防曬……UPF50+面罩隨時抗黑」，整體予人印象為案關商品面罩具有UPF50+之防曬功能，抗紫外線效果佳。

但公平會調查發現，「繽紛衣」系列10款商品送台灣檢驗公司檢驗之結果，其中6款商品面罩未達UPF50+之效能，且依洛公司也承認110年7月後銷售之部分商品防疫面罩出現防曬係數不足係廠商追加生產時未使用指定物料所致。因此商品宣稱「有感防曬……UPF50+面罩隨時抗黑」因部分商品未達宣稱之防紫外線係數UPF50+，故廣告宣稱顯與事實不符，足以引起一般大眾對案關商品之品質產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第1項規定。