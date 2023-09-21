上午9時21分收到地震警報別怕 快檢查手機別當國家級邊緣人

今天是9月21日國家防災日，今天上午9時21分，中央氣象署將發送地震速報測試，接著上午10時向沿海地區民眾發送海嘯警報測試。

中央氣象署官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」說，今天舉辦地震避難動作演練，全國各地皆會收到地震速報。演練訊息會明確標示【112年國家防災日演習】，接獲訊息無須驚慌，並自行演練避難3步驟：趴下、掩護、穩住。

中央氣象署說，若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息不會有【112年國家防災日演習】字樣，民眾即當採取避難措施。

為什麼地震來了警報卻沒響？或是地震來了後警報才響起。「報地震 - 中央氣象署」說，必須了解「發布地震警報的標準」以及「手機的狀態」。

中央氣象署負責偵測地震在哪裡發生、預估地震規模以及地震在各地的震度，產生地震警報的訊息內容、決定可以接受訊息的區域。接下來，再搭配細胞廣播技術，讓電信業者數秒內將地震警報訊息傳送至目標民眾的手機中，並發出特定的警告聲與震動。

什麼環節出問題收不到地震資訊？「報地震 - 中央氣象署」表示，如果收不到訊息，不妨先檢查一下手機有沒有符合以下條件：軟體更新：2016年前的機型請務必更新，才能開通災防頻道。4G網路：若正使用3G網路上網，則無法收到通知。功能開啟：請開啟警訊通知、緊急警報以及每月測試用訊息。關閉飛航模式：請關閉飛航模式，才能接收警報。結束通話：若正在通話中，則無法收到通知。

「報地震 - 中央氣象署」表示，如果手機並沒有上述任一情況，可能是所在的區域並未達到發布地震警報的標準。中央氣象署規定，除非我國發生了「預估」規模5.0以上的地震時，且所在區域的「預估」震度達4級以上，才會發送警報。

除此之外還有其他的可能性，「報地震 - 中央氣象署」表示，預警盲區：所在區域離震央太近，當感受到地震時系統仍在運算中，因此可能會在地震後才收到警報。高樓層效應：因為高樓放大了震波，雖然仍能感受到強烈地震，但系統預估您所處的區域震度未達4級，因此警報不響。