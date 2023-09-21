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登革熱染疫太痛苦 「聽到蚊子聲就發抖」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

登革熱又名「天狗熱」，感染之後，到底有痛苦呢？廿五歲李先生訴說罹病慘況時，仍心有餘悸，畏寒、肌肉痠痛、高燒不退、後眼窩痛，全身極度虛弱，比起流感、新冠肺炎，更為恐怖；出院之後，仍有心理陰影，聽到蚊子振翅的嗡嗡聲，居然不自主地發抖。

疾管署防疫醫師林詠青表示，典型登革熱症狀為突發性高燒、全身畏寒、頭痛、骨骼關節痠痛、肌肉痛、背痛、後眼窩痛、虛弱、倦怠等症狀，約三至四天會消失，發燒持續較久，達五至六天；部分患者發燒後期出現皮疹，持續時間二至七天。

不過，今年登革熱症狀跟往年略有不同，林詠青分析第一線醫師臨床通報，高燒及骨頭痠痛的典型症狀較少，有些個案則有噁心、嘔吐及腹部不適等症狀。至於持續發燒三至五天，以及退燒後皮疹發癢情形，則與往年類似。

家住高雄市的李先生是在高中期間確診，他表示，那時已入秋，正在準備學測，校園流行登革熱，不少同學感染，自己出現肌肉痠痛時，立即就醫，因高燒四十度，被收治住院。當時肌肉痠痛持續四至五天，發燒時間更久，連一周高燒，住院十天，抽血檢驗確認數值正常，才能返家。

李先生說，出院後仍需在家靜養，肝指數偏高，無法運動，出門時都得穿著長袖長褲，不斷噴著防蚊液，擔心再次感染，引發高致死率的出血性登革熱。儘管事隔八年多，他仍有戒慎惶恐，聞「聲」色變，只要聽到蚊子嗡嗡聲，就開始發抖。在登革熱流行季回到高雄老家，一定穿著長褲長袖，避免感染不同型別登革熱病毒。

登革熱 發燒 醫師

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