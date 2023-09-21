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XBB疫苗 9月26日長者先打

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部疾管署長莊人祥說明XBB新冠疫苗，將分三階段接種。記者李青縈／攝影
衛福部疾管署長莊人祥說明XBB新冠疫苗，將分三階段接種。記者李青縈／攝影

新冠變異株ＸＢＢ所研製的莫德納疫苗提前開打，今年底前將到貨六百萬劑，第一批七十萬劑疫苗將於近日到貨，衛福部疾管署長莊人祥宣布，分三階段接種，九月廿六日優先開放六十五歲以上民眾施打，並提出五百元衛教品、贈送快篩試劑等誘因，盼長者踴躍接種。

莊人祥表示，在國內新冠本土併發症個案中，六十五歲以上民眾就占七成，為降低感染後併發重症和死亡風險，九月廿六日優先開放六十五歲以上族群接種，十月二日則開放醫護人員接種，第三階段暫定於十月九日起讓全民接種。

公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗均於十月二日開打，莊人祥建議，年長者先打XBB.1.5疫苗，到了十月，採取「左流右肺」方式接種，左手接種流感疫苗、右手接種新冠肺炎疫苗。若想同時施打這三種疫苗，疫苗施打位置需超過二點五公分。

考量變異株演進等因素，莊人祥說，莫德納XBB.1.5疫苗開打當天，將停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及ＢＮＴ原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。

流感疫苗 莊人祥 莫德納疫苗

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