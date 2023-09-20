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周日不實施國5北向高乘載管制 中秋尖峰時段預判出爐

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
因應周六為國慶連假補班日，交通部高速公路局指出，周日（24日）不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制。本報資料照片
因應周六為國慶連假補班日，交通部高速公路局指出，周日（24日）不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制。本報資料照片

因應周六為國慶連假補班日，交通部高速公路局指出，周日（24日）不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制、大客車通行路肩與主線儀控措施；另針對中秋節連假，研判5個特定時段為尖峰時段。

高公局表示，研判今年中秋節連假國5北向車流尖峰時段將分散在第2日（9月30日）上午至夜間、收假日（10月1日）上午至傍晚；國慶日連假國5北向車流尖峰時段則分散於第2日（10月8日）下午至夜間；第3日（10月9日）上午至夜間、收假日(10月10日）上午至傍晚。

高公局表示，為提高尖峰時段雪山隧道人旅次服務流量，規畫於上述日期實施國5北向高乘載管制措施，時間為下午1時至晚間6時，建議規畫由東部北向的用路人，儘量利用上午9時前行駛國5，或改走台9線。

國慶日連假高乘載管制措施。圖／高公局提供
國慶日連假高乘載管制措施。圖／高公局提供
中秋節連假高乘載管制措施。圖／高公局提供
中秋節連假高乘載管制措施。圖／高公局提供

連假 高乘載管制 中秋節

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