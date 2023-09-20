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中秋專案查燒烤餐廳 竟有「麻糬過期逾1年」仍擺倉庫

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
魏任廷表示，業者雖強調過期麻糬，為內部測試不合需求置放在倉庫內，並未給民眾使用，但過期食品放在倉庫內即違反食安法，遭開罰6萬元罰鍰。記者鄒尚謙／攝影
魏任廷表示，業者雖強調過期麻糬，為內部測試不合需求置放在倉庫內，並未給民眾使用，但過期食品放在倉庫內即違反食安法，遭開罰6萬元罰鍰。記者鄒尚謙／攝影

食藥署今公布「112年度中秋複合式專案」，查出2家業者存放過期食品，連鎖燒烤業者「野村炭火 燒肉嘉義店」竟被發現有去年6月就過期的麻糬；屏東的「可瑞安韓國料理」的辣椒粉則過期半年，全數當場銷燬並開罰6萬元。

食藥署「112年度中秋複合式專案」稽查124家燒烤餐廳業者，結果發現2家業者有食品原料逾期的問題。食藥署南區中心主任魏任廷表示，「野村炭火 燒肉嘉義店」被發現倉庫中存有「去年6月1日就過期的麻糬」共20包，業者雖強調該批麻糬，為內部測試不合需求置放在倉庫內，並未給民眾使用，但過期食品放在倉庫內即違反食安法，遭開罰6萬元罰鍰。

魏任廷說，屏東的「可瑞安韓國料理」的辣椒粉，則被稽查到今年3月10日就到期的辣椒粉，共5包、15公斤，依違反《食安法》，同樣開罰6萬元罰鍰。另，基隆的「海宴碳火燒肉」，則因未投保產品責任險遭依法裁處3萬元。

食藥署也稽查販售業者計217家，查核食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則等，缺失事項均已複查合格；另查核產品標示共758件，其中2件產品標示不符規定，皆已由地方政府衛生局依法裁處。此外，抽樣888件食材產品檢驗衛生標準、藥物殘留及食品添加物等項目，1件產品檢驗防腐劑與規定不符，已由所轄衛生局依法裁處。

針對食品製造業查共96家，查核食品業者登錄、GHP、定型化契約等，部分缺失均已複查合格。抽驗204件產品檢驗結果均符合規定。但查核277件產品標示，計有8件產品標示不符規定；另查獲5家貯存逾期食品原料、1家未提供產品責任保險、1家未依規定核備衛生管理人員，全數依法開罰並限期改善。

食藥署「112年度中秋複合式專案」稽查124家燒烤餐廳業者。圖／食藥署提供
食藥署「112年度中秋複合式專案」稽查124家燒烤餐廳業者。圖／食藥署提供
食藥署今公布「112年度中秋複合式專案」，查出2家業者存放過期食品。圖／食藥署提供
食藥署今公布「112年度中秋複合式專案」，查出2家業者存放過期食品。圖／食藥署提供

衛生局 食藥署 屏東

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