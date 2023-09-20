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白車雪隧龜速、猛踩剎車被警告 畫面曝光網友忍不住怒轟「火都上來了」

聯合新聞網／ 綜合報導
在雪山隧道中，有一輛白色轎車因太過龜速，被警告了。 圖擷自臉書
在雪山隧道中，有一輛白色轎車因太過龜速，被警告了。 圖擷自臉書

小心！雪隧科技執法，最高速限90公里、最低速限70公里，若駕駛違反規定將受罰。日前有一名網友發文表示，在雪隧內看見一輛猛踩剎車的龜速車被警告，引發網友熱議，畫面曝光網友直呼「火都上來了」。

有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上貼出一張照片並發文表示「尷尬了，不敢開九十，請勿上路。請加速！請加速！要是有聲控的車就好辦了」。從照片中可見在雪山隧道中，有一輛白色轎車因太過龜速，加上前方明明沒有其它車輛，車子的剎車燈卻不時的亮起，於是雪隧中控中心，只好在告示牌上提出警示「***6625，車速58，請加速」字樣，來提醒該白車駕駛「該加速了！」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言怒轟「常常會遇到前方一公里沒車，又不加速慢慢開的」、「看到這種時速，火都上來了」、「國道當成鄉道再開喔」、「雪隧的路隊長」、「最討厭的路隊長」、「就是有這種路隊長才會塞車」、「要大力罰啦，假日很多這種的，然後外面塞車塞爆」。

對於該車被警告，有不少網友回應「三寶紅了，逮到了，超爽」、「早早就該這樣了，最好多設幾片廣告牌，提醒烏龜車，不是只有他在開車，慢車無罪，但妨礙其它用路人就不好了」、「他踩剎車為了看自己上了跑馬燈嗎？」、「有障礙的人，真的不適合開車」、「最討厭這種烏龜車，自已都不覺得丟臉見笑嗎？他的前面完全沒有車就知道他有多可惡啊，怕被咬嗎？」

此時，有位熱心網友呼籲「順便跟大家宣導一下，進雪隧後可以acc定速100公里，真的不會被照相，你的錶速100，實際上只有90初，照相是以GPS 101才會被照相，所以那些定速90公里的實在沒必要這樣龜著，這是常識！為什麼總有一堆人搞不清楚？」

雪隧 塞車 龜速 科技執法

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