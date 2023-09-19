失智友善1／失智友善777全台達標 專家詬病：恐浮濫統計

為妥適照顧失智症患者，衛福部積極推動「失智友善社區」，並訂於2025年達到「失智友善777」目標，去年年底全台22縣市全數達標，不過，聯合報健康事業部回收1500多名網友問券對失智友善城市的認識，對失智的認識仍有限，填答網友更批評，沒有感受到社區對失智症的友善，而有民眾認為，台灣對於失智識能不足，尚未有發展失智友善社區的能力。

協助填答的潘秀美，曾目擊一位長者走路自撞電線桿摔倒，頭直接摩擦柏油路，血流不止，但阿伯不哭也不鬧，恍神蹲坐在地，她協助報警叫救護車，並懷疑長者失智，提醒員警，警察卻大聲詢問阿伯「你失智嗎？」潘秀美說，因為自家有失智長者，較能辨別失智症，身為時常與社區接觸的員警，不但對失智幾乎毫無辨識能力，還直接反問失智患者，她完全不認為，台灣社區對失智症足夠友善。

失智友善777，分別是指全國有7％以上的人民認識失智症、7成的失智症患者被診斷、7成的失智家庭照顧者獲得支持。衛福部長照司科長徐鉅美表示，目前三個7都已在去年年底達標，第一個七的計算方式，是只要有參與過失智公共事能教育課程、成為失智友善天使等就納入計算，活動及課程參與的人數到去年年底為止已經超過190萬人次，分母用台灣總人口計算，認識失智症的比率已達8.5％，超過目標預期。

其餘兩個七，七成的失智症患者被明確診斷，分母為失智症協會於十年前推估的失智症盛行率人數31.3萬人，分子為健保資料庫診斷失智症的人數為22.4萬人；七成的失智家庭受到照顧的分母亦是31.3萬人，分子為有使用衛福部失智系統、照管系統、身障系統資源者，人數也落在22.4萬人，因此，兩個七也雙雙達標。

根據聯合報健康事業部的問券調查，不少對失智症基本認識的問題，答錯率偏高，包含有四成三民眾回答失智症是正常老化現象、三成八回答失智症只有藥物可以治療、一成四回答失智症僅是單純健忘。問券中，有百分之三的民眾認為台灣目前不適合發展失智友善國家，因為國人對「失智識能不足」。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智友善777提前達標，令人高興卻也值得警惕，因為數據不精確，恐使得數據統計過於浮濫。而我國有七成的失智人口獲得診斷，這樣是世界第一也超乎尋常。

徐文俊說，根據台灣臨床失智症學會統計，臨床能診療失智症的醫師僅100多位，要協助國內幾10萬人診斷失智症，還需要搭配心理師、影像檢查一起配合，綜觀現在各家醫院，要替民眾安排電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）或心智評估等診斷檢查，至少要排隊超過6個月以上，衛福部稱國內有7成診斷率「可靠性不高」，也難以保證是否有些病患被漏算、甚至誤診。

據傳部分醫院為增加失智症診斷率，僅用極早期失智症篩檢量表（AD-8）就做診斷；而做臨床失智評估量表（CDR）時，照理應有醫師問診、心理師進行測驗，並向家屬確認細節，CDR測驗至少要做半小時，實務上也常碰到家屬與個案沒有同住，並不清楚個案狀況，因此後續失智共照中心得重複確認，才能診斷個案是否為失智症，但臨床醫師認為，目前數據看不出患者的CDR是否有經過心理師評估，甚至是否僅問了部分問題就得出分數。

徐文俊指出，衛福部所說的診斷率，是以累積4年的失智診斷人數計算，但以公衛觀點，用累積人數並不精確，當中藏有許多未結案的個案，有可能是在2016、2017年診斷的失智患者，後續幾年死亡但並未結案，使得數據不斷墊高，若以這些數據作為分母，除以失智預估人數32萬人，所算出的診斷率當然很高，希望衛福部應該以橫斷式的數據，才能算出精確的失智症診斷率。

台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福表示，若政府計算失智相關數據，是採用在長照2.0體系，包括居家服務、社區服務，或是失智共照中心、住宿機構等，有可能漏掉社區內尚未進入體系的「失智黑數」，因為有些偏鄉非都會區，或是老老照顧、獨居者，因為沒有明顯症狀或不認識失智症，與醫院可近性不高，未進入照護體系經過鑑定，有可能成為落差黑數。

賴添福表示，失智共照中心並非密集於各縣市布建，有些偏鄉資源不足區並沒有，平均2至3個鄉鎮才有一處失智共照，有些鄉下地區醫院也不一定有失智症診斷門診，呼籲政府應該關注資源不足區，此外也要更積極主動找出個案，像是透過醫事人員進入社區協助篩檢，有一套機制可以找出社區內潛藏的失智個案，使個案連結到失智共照資源，就能更精準呈現失智診斷數據。