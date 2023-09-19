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十月秋意濃 公益假日音樂會送溫馨

聯合新聞網／ 台北訊
張雅恩希望以手風琴的琴音療癒聽者的心。主辦單位／提供
張雅恩希望以手風琴的琴音療癒聽者的心。主辦單位／提供

深秋的十月，聯合報系文化基金會與台灣厚道社會服聯合會主辦的公益假日音樂會由張雅恩、徐尹寧、鄭信盛、夏官鼎四位才華洋益的音樂家接力演出，讓音符與愛心在光輝十月綻放。

誠摯邀請您參與溫馨的音樂盛會，每週六、日晚上七時至八時，在Hi-Q褐藻生活館舉行。十月演出排程：1日、21日音樂甜心張雅恩；7日、22日原民好聲音鄭信盛；8日、15日、28日療癒美聲徐尹寧；14日、29日小提琴家夏官鼎。

張雅恩因早產導致視網膜剝離全盲，但從小即展現音樂的敏銳度，聽過的曲子能馬上彈奏出來。學習手風琴、鋼琴、聲樂，自高中至文化大學，展開築夢踏實的習樂之路。雅恩參與多個樂團，希望透過手風琴悠揚琴聲，療癒聆聽者的心。

視力全盲的鄭信盛，父母原希望他學習按摩可以自力更生，國小老師發現他的音樂天份、說服父母讓他上啟明學校，開展另一扇生命之窗。以吉他搭配動人歌聲，在各項比賽中獲獎受肯定，業界都知道：盲人阿盛吉他彈得比明眼人還厲害。

徐尹寧因紅斑性狼瘡失去大部份視力並右耳失聰，天性樂觀的她，勇於接受生命挑戰，決定投入喜愛的歌唱之路。尹寧希望聽者從音樂中認識她，沒有華麗炫技，沒有造作濫情，只有生命裡最深刻真實的感受。

出生全盲的夏官鼎，從小擁有過人的音感，習琴時老師的手是最好的座標，琴鍵上逐音摸索，靠記憶讀譜，每首曲子都花比一般人更多的時間練習。在音樂路上遇到三位恩師，一位啟蒙他，一位對他嚴格，另一位在他要放棄時點醒他，三位恩師改變他的一生，現在他也成為老師，為音樂的傳承播種。

對於視障音樂家來說，以往、在無盡黑暗中，音樂點亮了他們的生命，現在、期盼大家能聆聽他們以熱愛音樂的心，演繹出美好的樂章。

彈唱俱佳的鄭信盛從音樂中獲得自信。主辦單位／提供
彈唱俱佳的鄭信盛從音樂中獲得自信。主辦單位／提供

徐尹寧希望大家透過音樂認識樸實的她。主辦單位／提供
徐尹寧希望大家透過音樂認識樸實的她。主辦單位／提供

三位恩師讓音樂改變了夏官鼎的一生。主辦單位／提供
三位恩師讓音樂改變了夏官鼎的一生。主辦單位／提供

父母 視力

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