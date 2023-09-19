失智症4成來自12項危險因子 醫籲「4護 + 6養」優化腦力

9月21日為國際失智症日，全球失智症人口逾5千5百萬，且人數持續增長，對個人、家庭、社會造成嚴重衝擊，是重大的公共衛生議題，失智症不可逆，根據國際研究發現，全球約4成的失智症患者，肇因來自12項可預防的危險因子，醫師建議，以「4護 + 6養」積極管理生活型態，可以保護並活化腦細胞，強健腦力，拉開與失智症的距離。

根據國際權威醫學期刊《刺胳針》（THE LANCET）2020年刊載的一份研究報告，全球大約有40%的失智症係肇因於12項可預防的危險因子，包括：低教育程度、聽力損傷、創傷性腦損傷、高血壓、過量飲酒、肥胖、抽煙、憂鬱、社交孤立、體能活動不足、糖尿病、空氣汙染等。理論上，這些危險因子都是可以被避免的，因此，避免這些危險因子，就可預防失智症的發生。

開業內科醫師柯威旭表示，估計台灣失智症人口超過30萬人，失智症不可逆，至今也沒有解藥，但可以透過「4護 + 6養」預防，「4護」包括護腦、護心、護肺、護肝，「6養」則有營養、養心、養肌、養聰、養群、養學。柯威旭表示，積極管理生活型態，可以保護並活化腦細胞，強健腦力，拉開與失智症的距離。

「4護」

1.護腦：創傷性腦損傷被視為引發失智症的危險因子，腦部曾受重創的人罹患早發性阿茲海默症的風險也會倍數升高。平日應多注意環境與交通安全，避免跌倒、撞擊、交通事故等意外所造成的頭部創傷。

2.護心：控制高血壓有助於降低罹患阿茲海默症的風險。高血壓患者應接受治療，保持正常血壓以避免血管的老化。

3.護肺：戒菸及避免空氣汙染，既護肺、護心也護腦。長期暴露於煙害（包括抽煙與二手煙）以及空氣中高濃度的細懸浮微粒，會影響神經系統，加速認知功能的衰退，升高失智症的風險。

4.護肝：過量攝入酒精不僅傷肝，還傷腦，損壞神經系統，影響大腦反應與認知功能，飲酒量的多寡也與失智症的風險呈正相關。

「6養」

1.營養：心智飲食（MIND Diet，Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay Diet），是為延緩神經退化而設計的飲食法，結合了地中海飲食（降低代謝性疾病）與得舒飲食（阻斷高血壓）的概念。心智飲食建議，多食用全穀物、綠葉蔬菜、豆類、堅果、非油炸家禽肉及魚肉、橄欖油等，少吃奶油（含人造奶油）、甜點、紅肉、乳酪、炸物（及速食）。

2.養心：失智症與憂鬱之間是有關聯的。長期處於心情低落、焦慮、沮喪的負面情緒之中會影響認知功能。養好身心健康，別讓憂鬱心情左右失智症風險。

3.養肌：體能鍛鍊不足會增加心血管疾病、肥胖、糖尿病的風險，這些也都是失智症的危險因子。長期持續性的規律運動，如有氧運動、肌力訓練等，既有助於體重管理，強化心肺功能，也有助於刺激腦部神經、靈活認知功能。

4.養聰：聽力受損程度與失智症風險相關，可能是聽力障礙影響認知刺激與正常社交，進而導致認知功能下降。如果有聽力減退的癥狀，應儘早就醫治療，必要時及早配戴助聽器輔助聽力。

5.養群：社會接觸被視為一種可以增強認知儲備的保護機制，也有研究指出較少的社交往來會增加失智症的風險。維持常態性社交活動，有助於降低失智症風險、延緩認知功能退步。

6.養學：活到老、學到老！保持高度學習興趣，經常接觸新事物、學習新知識與新技能，能夠給予腦部新刺激，靈活大腦的認知功能。

柯威旭表示，雖說失智症好發於65歲以上族群，但失智症並不只挑老年人，亦有65歲之前發病的早發性失智症，45歲以下也不是零風險。因此預防失智症並不限於哪個年齡層，不嫌早也不嫌晚。