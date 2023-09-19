台彩推2款新刮刮樂 總獎金逾9.3億元

台灣彩券公司今天宣布，推出「無敵777」與「錢進888」共2款數字主題的刮刮樂新品，2款新品總獎項超過235萬個，總獎金逾9.3億元。

台彩表示，「無敵777」每張售價300元，為深受民眾喜愛的經典幸運數字「7」主題遊戲，票面設計以閃爍霓虹光條組成的「777」搭配耀眼星芒。共有6局遊戲，提供「對幸運號碼」、「刮六中三」、「刮三中三」與「一刮即中」多種豐富玩法，刮出「X3」倍數符號該局獎金有機會立即變3倍，獎金設計結合數字「7」的倍數規畫1400元、2100元、3500元與4200元等獎項，1400元（含）以上的獎項超過10萬個，頭獎300萬元共有3個，總中獎率36%。

至於「錢進888」每張售價100元，票面上速度感十足的數字「888」，搭配漫天飛舞的紙鈔與金錢符號，充滿好運連連發的氛圍，玩法結合數字「8」的巧思，只要刮出數字「8」即得對應獎額，共有8次中獎機會，500元（含）以上的獎項超過10萬個，頭獎80萬元共有3個，總中獎率30.1%。