第三屆500盤2023得獎名單9／28揭曉 50位評審名單曝光

第三屆500盤2023，將於9月28日公布得獎名單。圖／500輯提供 盛大邁入第三屆、首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，除了成為這幾年網路上的熱門關鍵字，同時是許多餐廳或主廚們心繫的肯定。在2021年11月舉辦首屆活動後，起初大家都好奇：「500盤是什麼？」，其後隨著得獎菜色名單的廣泛傳播、公布評審名稱及融合個人經歷的選菜故事、得獎餐廳們的自發慶祝，當然還有陳列在店家明顯處、《500輯》精心打造的榮耀餐盤，在在深化了500盤的特色和記憶度。

如今，500盤已成為多數民眾在選擇餐廳時的關鍵指南，且在擁有更多民意基礎和各界名人的鼎力支持下，500輯今年更首度推出「500碗」小吃評鑑，著眼價位平實、使用在地食材以及足以彰顯各地特色的庶民小吃，同樣得到高度關注。在「500盤2023」完整榜單即將於9月28日公布之前，且看今年的精彩亮點。

華麗評審陣容帶來更切身的觀點

500盤延續廣邀50位不同專業背景的名人出任評審的特色，希望美食的詮釋權有著更多視角的加入。今年評審包含國巨集團董事長陳泰銘、忠泰集團副董事長李彥良、富邦藝術基金會執行長翁美慧、台達電品牌長郭珊珊、台灣大哥大總經理林之晨、《今周刊》發行人謝金河、美學巨匠蔣勳；美食家蔡珠兒、馬世芳、高琹雯與國際名廚江振誠；藝人胡瓜、阮經天、昆凌、賈永婕、Melody殷悅及人氣樂團告五人等。

本屆還驚喜加入了兩位日籍評審，分別是前祥雲龍吟台灣料理長、現為初魚餐飲集團料理顧問的稗田良平；以及親和力十足的「國民姐夫」AKIRA。

隨著活動能見度越來越高，評審們的給盤標準更加彰顯了切身觀點，如亞洲最佳女主廚陳嵐舒表示：「我今年選出的這10盤菜，不管是在質感上的衝擊，或是食材新鮮度上的極致狀態，抑或是主廚與職人在整個創作過程中所投入的心血跟才華天賦的展現，都給了我很深的感動。」

500盤2023，50位重量級跨界評審陣容。圖／500輯提供

另個值得觀察的現象是，即使現在國境解封、社交生活早已回到正規，平凡耐吃、氣氛輕鬆的美味仍是不少評審的心中之重，台灣松下暨愛比科技董事長洪裕鈞、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、建築設計大師陳瑞憲、《Vogue》亞太區編輯總監孫怡、美食家王瑞瑤等人都有類似的體悟，洪裕鈞認為：「我在尋找的，就是很簡單的食材或料理，但做得非常好吃；比我去吃很貴的私廚或名店，帶給我的快樂更多一點。」

美食家韓良憶也直言：「會讓我一吃再吃、念念不忘，怎麼也吃不膩的菜，就值得給一盤。」連任三屆評審的飲食作家葉怡蘭更讚揚500盤的選制明確因應時代，「500盤是時代敏慧的產物。」

「500盤2023」得獎餐廳總數是歷年之最

另外先行揭露的部分是「500盤2023」的得獎餐廳總數來到歷年之最！除了有更豐富的菜系分布，活動進行到第三年，竟有多達16道餐廳特定菜色在歷屆榜單中從未缺席，足見這些料理在全方位上的傑出表現。呼應建築設計大師陳瑞憲在受訪時提及：「若連續入選500盤，表示這道菜依然保持水準，獲得大多數人認可，就該得到更高的表揚。」

訂於9月28日在台北晶華酒店辦的第三屆500盤頒獎典禮，除再度頒發給得獎餐廳共計500個精心打造的獎盤外，現場也將同時公布「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「最佳融合獎」、「台灣食材獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「經典台味獎」、「Uber Eats 優食獎」、「inline 最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項特別獎，更多「500盤2023」資訊將陸續公布於500輯官方社群平台，歡迎大家密切關注。

2023年500盤活動，感謝重要合作夥伴，包括致力於推廣台灣美食的 Uber Eats，以及本屆指定叫車平台 Uber，台北101與中國信託銀行等大力支持。活動指定用酒為 The Glenlivet 格蘭利威，友好夥伴為著名訂位平台inline，以及更多協力夥伴，包括將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會等支持。贊助夥伴為浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司。

500盤2022年共發出數百個榮耀餐盤，以表揚獲獎餐廳與特別獎得主。圖／500輯提供

#500盤 #500盤2023 #第三屆500盤 #The500DishesAward2023

#第一份台灣人觀點的美食評鑑

第三屆500盤 The 500 Dishes Award 2023 頒獎典禮暨記者會：2023年9月28日（周四） 地點：台北晶華酒店 500盤 The 500 Dishes Award 2023 主辦單位｜500輯 合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行 指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威 友好夥伴｜inline 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會 贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店

2023年500盤評審名單

AKIRA、Melody殷悅、方序中、王俊傑、王瑞瑤、江振誠、何奕佳、吳悦宇、告五人、宋安、李函、李昂、李彥良、李烈、阮經天、昆凌、林一峰、林之晨、林慧晶、邱泰翰、洪裕鈞、施偉智、胡瓜、凌宗湧、孫正華、孫怡、馬世芳、高琹雯、郭珊珊、陳小曼、陳木元、陳嵐舒、陳郁菁、陳泰銘、陳瑞憲、黃晴雯、稗田良平、葉丙成、葉怡蘭、葉曉甄、詹仁雄、詹朴、賈永婕、蔡珠兒、蔡翁美慧、蔡嘉駿、蔣雅淇、蔣勳、謝金河、韓良憶。（依照筆畫順序排列）