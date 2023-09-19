人力不足、載客率不佳 統聯、國光6路線即起改聯合排班

因應人力不足及載客率不佳，統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯合排班，平日周一至周四及周六以國光客運班次為主，周五及周日假日疏運則由2家業者共同營運，整合運輸資源，避免營運浪費。

統聯客運表示，客運業普遍仍存在人力不足問題，截至目前該集團含遊覽車、市區公車及國道客運總計還缺2成駕駛，約120多人，加上相同路線2家業者同時開班，載客率不佳，即日起針對重複性較高的「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線，與國光客運聯合排班。

統聯客運說，過去2家業者同時開重複路線，導致雙方載客率都不佳，即日起針對重複性高路線整合資源，平日保留國光客運路線為主，周五及周日假日疏運需求較高，則由2業者皆開班。像統聯過去「台北-彰化」每天2班、「台北-員林」每天6至8班皆取消，整體總班次減少，但對民眾影響不大，目前先朝這6路線實施，未來也不排除擴大至其他路線。

統聯客運也說，針對若有民眾已提早預購車票或購買套票，若車票未使用（含套票），可持原車票至統聯各自營站售票窗口辦理退票，免扣手續費，詳細班表可至統聯客運官網查詢。

交通部公路局表示，過去是各業者彼此會有默契，協調調整類似路線班次，這次是首次有業者正式向監理所提出計畫核備。業者此次申請的這幾條都是老路線，可能因為高鐵等運具轉移搭乘率，長程也無法靠月票提升運量，目前普遍運量不佳。至於缺工問題，截至目前已媒合500多名駕駛，仍有2千多名缺額，需要仰賴多方面協助。