快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人力不足、載客率不佳 統聯、國光6路線即起改聯合排班

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯合排班。本報資料照片
統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯合排班。本報資料照片

因應人力不足及載客率不佳，統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯合排班，平日周一至周四及周六以國光客運班次為主，周五及周日假日疏運則由2家業者共同營運，整合運輸資源，避免營運浪費。

統聯客運表示，客運業普遍仍存在人力不足問題，截至目前該集團含遊覽車、市區公車及國道客運總計還缺2成駕駛，約120多人，加上相同路線2家業者同時開班，載客率不佳，即日起針對重複性較高的「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線，與國光客運聯合排班。

統聯客運說，過去2家業者同時開重複路線，導致雙方載客率都不佳，即日起針對重複性高路線整合資源，平日保留國光客運路線為主，周五及周日假日疏運需求較高，則由2業者皆開班。像統聯過去「台北-彰化」每天2班、「台北-員林」每天6至8班皆取消，整體總班次減少，但對民眾影響不大，目前先朝這6路線實施，未來也不排除擴大至其他路線。

統聯客運也說，針對若有民眾已提早預購車票或購買套票，若車票未使用（含套票），可持原車票至統聯各自營站售票窗口辦理退票，免扣手續費，詳細班表可至統聯客運官網查詢。

交通部公路局表示，過去是各業者彼此會有默契，協調調整類似路線班次，這次是首次有業者正式向監理所提出計畫核備。業者此次申請的這幾條都是老路線，可能因為高鐵等運具轉移搭乘率，長程也無法靠月票提升運量，目前普遍運量不佳。至於缺工問題，截至目前已媒合500多名駕駛，仍有2千多名缺額，需要仰賴多方面協助。

「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線即日起改由國光客運及統聯客運聯合排班。圖／統聯客運提供
「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線即日起改由國光客運及統聯客運聯合排班。圖／統聯客運提供

統聯 國道客運 國光客運

延伸閱讀

大學爭設中醫學系 醫學會提2隱憂

桃園國道客運難搭 市府籲中央開放雙層巴士、外籍駕駛

她好奇捷運站1服務「會有人需要嗎？」 眾人力讚：超值得

解決學校導護人力不足 高市採這2大方案解決

相關新聞

韓國知名團購海苔被檢出違法添加物 食藥署邊境全攔截

知名韓國海苔品牌CJ BIBIGO「海苔（辣雞風味）」，在邊境因檢出國內禁用的甜味劑遭到攔截。食藥署今公布最新一周邊境查...

人力不足、載客率不佳 統聯、國光6路線即起改聯合排班

因應人力不足及載客率不佳，統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯...

規模6.8強震無感被國家警報嚇壞 氣象署：太遠 精準度下降

東北海域昨晚發生規模6.8地震，新北、基隆、宜蘭國家級警報大響；不過，隨後據中央氣象署地震報告，全台有感9縣市最大震度僅...

樓上惡鄰小坪數隔5間套房出租 害她家「天花板崩裂如雨炸」

套房比較好出租，因此有許多房東會將老公寓隔成套房進行出租，好賺取高投報率。日前有一名網友發文抱怨，他表示妹妹住的公寓樓上，新屋主將25坪的老房子裝修成5間套房出租，造成妹妹家裡大漏水，引發網友同聲抨擊「扯爆了！」

中秋、國慶連假 遊日月潭避這些塞車時段、路段

中秋節從9月29日起至10月1日共3天，緊接著國慶連假從10月7日至10月10日共4天，南投縣日月潭風景區預計將吸引許多...

回響／避免魚蝦蟹淪為極端氣候難民 宜蘭設斷流遠端監控

極端氣候造成雨水分配不均，東部地區河川急促更留不住水，加上人為搶水，宜蘭原本生態極佳的新城溪出現斷流，魚蝦蟹成為極端氣候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦