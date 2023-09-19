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921上午9時21分收到國家級警報勿慌張 認明這句採避難3步驟
9月21日國家防災日，中央氣象署官方臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」說，9月21日周四上午9時21分將發送地震速報測試，同一天上午10時亦會向沿海地區民眾發送海嘯警報測試，接到警報的民眾無須驚慌。
「報地震 - 中央氣象署」說，9月21日並舉辦地震避難動作演練，屆時全國各地皆會收到地震速報，請就地採取避難三步驟。
氣象署說，演練訊息中，會明確標示【112年國家防災日演習】，請民眾接獲訊息後無須驚慌，並自行演練避難相關措施：趴下、掩護、穩住。若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有【112年國家防災日演習】字樣，民眾即當採取避難措施。
「報地震 - 中央氣象署」說，一年就這麼一次，為了安全請確實執行。另外，10月31日前參與網路演練，還能參加抽獎。
●112年度全民地震網路演練 活動頁面： https://bit.ly/3Z2KGG5
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