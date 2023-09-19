「狼與彼得」音樂會 周六最終場

已巡迴半個台灣的人氣親子音樂會「狼與彼得」演出最終場，將於本周六登場。本次的演出，改編自經典童話「彼得與狼」，保留最經典的「樂器擬人化」橋段，透過樂器展現各種動物特色。而ＴＡＳＯ台灣藝術家交響樂團改編，將劇情引導至更溫馨、感人的結局，小朋友可從中受到啟發，培養「同理心」，感受音樂帶來的正能量。

「狼與彼得─ＴＡＳＯ互動式親子音樂會」巡演最終場，九月廿三日在台北市政府親子劇場演出。購票請上udn售票網，客服02-2649-1688。

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