基層診所改造3／專攻高山旅遊門診 一通電話救玉山病人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高山症急診權威高偉峰首開先例，在診所成立高山旅遊門診，期盼找到永續經營的模式。記者葉信菉／攝影
高山症急診權威高偉峰首開先例，在診所成立高山旅遊門診，期盼找到永續經營的模式。記者葉信菉／攝影

近年來，台灣登山、高山旅遊正夯。台北醫學大學附設醫院急診醫學部前主治醫師高偉峰，今年8月自台北醫學大學退休，但仍期望在高山旅遊專長發展而自行開業。他說，許多國人已有糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病，前往高山旅遊都須事先預防，以降低高山症死亡風險。

高偉峰說，上周就有熟悉的一名老病人，年約60多歲男性到玉山爬山，沒想到下山途中，突然有一隻眼睛視力模糊，並出現步態不穩的情形，打電話前來諮詢，經研判可能是急性腦水腫、中風、視網膜病變等病情，要求病人盡速下山就醫，最後由空勤總隊直升機送往嘉義治療。

高偉峰說，隨著交通便利，以往從台中抵達合歡山需要一周，但現在可以在2小時內到達，但快速上山的過程，很容易出現高山症，甚至比起登上玉山的高山症發生率還要高。更有許多人出國旅遊前往青康藏高原、阿爾卑斯山等地區，都可能發生高山症。

高偉峰指出，2020年旅遊醫學雜誌曾報導，至3000公尺的高山旅遊，高山症發生風險高達30%以上，這是一種發生率很高疾病，如果治高山旅遊出現嘔吐、噁心、虛弱等症狀，就必須提高警覺。特別已有糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病的民眾，前往高山旅遊都須事先預防。

高偉峰說，日前有一名胃潰瘍患者前來就醫，問診發現，病人正準備前往阿爾卑斯山遊玩，立即提醒到高山旅遊時，胃出血的風險大增，一定要提早預防，要求病人出發前，一定要少吃刺激性食物，把胃潰瘍控制好，避免旅遊時出現身體不適。

高偉峰指出，過去在北醫附醫服務時，一周會有一次高山旅遊門診，當時看診人數約2至3人，但開業以來，每周約有7至8名患者諮詢高山旅遊相關事宜，可見國人有此看診需求，他也看準未來的遠距醫療、視訊診療市場，於診所添購相關設備，期望提供病人更好的醫療服務。

高偉峰看準未來通訊診療市場，於診所添購相關設備，期望提供病人更好的醫療服務。圖為視訊看診。記者葉信菉／攝影
高偉峰看準未來通訊診療市場，於診所添購相關設備，期望提供病人更好的醫療服務。圖為視訊看診。記者葉信菉／攝影

高山症 醫學 北醫

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