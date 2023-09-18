財富自由還有機會! 威力彩頭獎25連摃 周四拚7.2億得主

第75期威力彩今晚開獎，台灣彩券公司表示，頭獎得主依舊從缺，累計威力彩頭獎已經連續摃龜25期，預估21日開獎的第76期銷售金額為2.2億至2.4億元，頭獎累積金額上看7.2億元。

今晚開獎的威力彩第一區中獎號碼為01、22、21、04、14、11，第二區中獎號碼01。今彩539中獎號碼14、36、03、21、23。至於3星彩中獎號碼212、4星彩中獎號碼4993。

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