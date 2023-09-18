影／台北-熊本開航！華航飛九州 雙點進出、班次密集

中華航空下午開航台北-熊本航線，每周一、五飛航2班往返，且預計自12月起增班周四、日，屆時將提供每周4班服務，搭配明年1月起增至每周16班的台北-福岡航線，華航布局九州地區每周達20班，飛航班次最密集、雙點進出最便利，大幅提升旅客行程安排靈活度。

華航表示，台北-熊本航線以區域線主力新機種A321neo擔綱，今天特別準備開航限定禮品，包含精美不織布提袋及牛仔摺疊旅行袋；抵達熊本後，再贈予每位旅客限量訂製隨身保溫瓶及當地特色小禮。桃園機場與熊本機場也以傳統灑水儀式，共同歡慶新航線開航，現場還有超人氣吉祥物熊本熊部長，於迎賓大廳等候首航抵達旅客，喜感十足又超萌的模樣，立即收穫一票粉絲，陪伴旅客留下難忘的搭機體驗。

華航指出，台北-熊本航線出發航班CI-194於下午2點25分從桃園機場起飛，當地時間下午5點30分抵達熊本機場；回程航班CI-195於當地晚上6點30分起飛，台灣時間晚上7點45分返抵桃園機場。熊本擁有絕佳的地理位置，串聯南北九州的交通，壯麗的自然景觀令人心神嚮往，好山好水更是美食孕育之地。華航台北-熊本航線開航後，旅客可以搭配台北-福岡航線雙點進出，一次輕鬆玩遍九州各大景點。

同時，最受大小朋友喜愛的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，華航也規劃新增派飛熊本航線，今日搶先首航與大家同歡，接下來預計自10月底冬季班表開始，將常態安排「皮卡丘彩繪機 CI」直飛熊本。

華航透露，全球旅運需求持續顯著，目前整體客運班次已恢復達疫前約8成，今年下半年除新開台北-布拉格航線外，也於8月26日新闢高雄-金浦航線，提供每周二、四、六共計3班往返服務；另於9月22日恢復松山-福州航線，提供每周二、三、五共計3班往返服務。華航將依市場需求，持續評估新開航點及復飛計畫，並依當地服務能量規劃增班，致力提供旅客更加多元、便捷且綿密的飛航選擇。 最受大小朋友喜愛的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，華航也規劃新增派飛熊本航線。圖／華航提供 華航資深副總經理彭寶珠（右）及客運處協理林璟淳（左）代表致贈開航限定禮品。圖／華航提供

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