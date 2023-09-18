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就是今晚！國慶焰火台中試放 這區域從中午開始管制

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
國慶焰火今晚在台中市中央公園試放，預計施放1500發，市府規畫相關道路管制區域。圖／台中市政府提供
國慶焰火今晚在台中市中央公園試放，預計施放1500發，市府規畫相關道路管制區域。圖／台中市政府提供

今年的國慶焰火將在台中市中央公園登場，今天將展開試放焰火行程，市府從今天中午開始，在施放焰火的周邊區域，規畫有兩區域「布彈區」、「落焰區」的道路管制，台中市警局今天也派遣6個分局的警力前往配合預演，提醒今天要觀賞焰火試放的市民，要提前規畫交通路線。

台中市警局表示，今年國慶焰火10月9日至10日在中央公園登場，今晚9時展開5分鐘的試放，預計試放1500發的焰火彈，市府在今天也在周邊道路展開相關的道路管制規畫，分為「作業（布彈）管制區」、「施放（落焰）管制區」，提醒參與焰火試放的市民留意。

作業（布彈）管制區：管制時間從今天中午12時至焰火結束，管制路段為中科路（經貿五路至敦化路二段）、啟航東路（啟航二路至啟航一路）、啟航路(啟航二路至敦化路二段)等。

施放（落焰）管制區：管制時間為今晚8時至焰火結束，管制路段中科路（經貿五路至大鵬路）、凱旋路（僑大八街至凱旋八街）及敦化路（凱旋路至經貿路一段）。

台中市交大表示，今天焰火試放活動，台中市警局出動第一、第二、第三、第五、第六、豐原警分局等單位警力到場，提前針對焰火施放可能的交通問題、動線規畫，管制期間人車都禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。

台中市 國慶焰火 交大

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