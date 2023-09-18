宜蘭、花蓮該在極端氣候下蓋水庫？專家點出一大問題

在極端氣候下頻傳斷流，專家認為，造成斷流的因素很多，必須從溪流的上中下游長期監測、收集大數據，分析所需的工業用水或農業用水灌溉量，智慧化分配供水，避免因取水過度而影響溪流生態；立法院今年三讀通過「氣候變遷因應法」，相關單位應該長期監測，找出解決策略。

宜蘭、花蓮若因極端氣候頻繁缺水，是否有必要蓋水庫？宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授阮忠信說，宜花地震多，擔心對水庫結構造成影響，河流短促也會造成泥沙量高，不適合興建水庫。

農田水利署花蓮管理處長張麒瑋表示，興建水庫的用地就是一大問題，選址須地主或主管單位同意，還要環評，若在原保地或部落附近，也要通過部落會議等，可行性不高。

阮忠信表示，造成水源枯竭的原因很多，不能完全說是工業用水或農業用水所致，台灣最近這幾年比較乾旱，也有可能造成新城溪乾涸影響溪流生態；颱風對於雨水的補助量大，近年來沒有颱風，山上集水區入滲少，流到下游的水也少，另外採礦也有可能影響山區集水。

阮忠信說，一條溪流涉及的主管機關包括林業署、水保署、水利署及縣府等單位，大家針對上中下游缺乏長期監測，例如做族群動物生態調查的人，不會去紀錄水資源，山區的集水量有多少？何時會滲入到地下水層？這些都沒有計算，今年三讀通過「氣候變遷因應法」，應該針對可能的變遷長期監測、紀錄，找出解決策略。

東華大學與自然資源與環境學系教授黃文彬說，東部溪流短促且湍急，乾旱期沒水是自然現象，只是人類的過度利用，讓缺水情況更惡化，應好好規畫分配利用，不要全部用光。

乾涸溪流逢連日降雨或颱風水位上升，洄游魚蝦趁機上溯；但水量來得快去得快，往往不到數日又恢復乾涸，再度斷流，上溯到一半的魚蝦前路斷絕，出現生態墳場。圖／方韻如提供 新城溪靠近國道五號段，河床上只剩一條細流。記者陳敬丰／攝影 乾涸溪流逢連日降雨或颱風水位上升，洄游魚蝦趁機上溯；但水量來得快去得快，往往不到數日又恢復乾涸，再度斷流，上溯到一半的魚蝦前路斷絕，出現生態墳場。圖／人禾環境倫理發展基金會提供 今年5月間，溪哥、鰕虎、毛蟹等魚蝦蟹慘狀。圖／人禾環境倫理發展基金會提供 新城溪下游靠近龍德大橋段，寬闊的河床已經完全乾涸。記者陳敬丰／攝影

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