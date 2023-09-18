河川斷流怎辦....他們為花蓮木瓜溪留一口救命水

花蓮木瓜溪近年也出現斷流，造成魚蝦威脅，水利署第九河川局去年底在木瓜溪試辦「水域生態庇護池」，一旦溪流面臨斷流，魚蝦仍有安心棲居的環境，幾個月下來，不只菊池氏細鯽已經回來，還有水雉、山羌、食蟹獴等稀客造訪，溪口的生態更加豐富多樣，「為魚蝦留一口救命水」。

木瓜溪是花蓮溪水系第一條大型支流，屬於交錯的辮狀河川，承載花蓮地區發電的重要角色，也是吉安、壽豐一帶農田的灌溉水源，更孕育許多生物，各式各樣台灣魚種在此棲息。

但九河局發現，因鄰近水力發電廠取水發電後排放尾水灌溉，因歲修而斷流，雖然次數不多，但短短幾天缺水，也對溪裡魚蝦造成威脅，此外外來種銀合歡入侵、人為使用除草劑等問題，也都讓水域生物的生存受到影響，因此發想設計水域生態庇護池。

九河局與在地團體合作，在吉安鄉初英華隆段掘出3個水池，第一個池是沉砂池，讓沙沉澱，不會流到後面的水池造成淤積，第二個池為深水池、第3池為淺水池，藉由水道導引魚蝦前往庇護所，就算是溪流斷流，仍有活水可以安心悠遊，等大水來流路通了，也能回去。

去年底完成後，河灘地一片綠意盎然，已觀察到東部瀕危的菊池氏細鯽悠遊，還有細額沼蝦、日本瓢鰭鰕虎、台灣扁絨螫蟹的蹤影，慈濟國小、東華大學、花蓮社區大學師生陸續拜訪這處祕境，為生態的豐富多樣化而驚訝不已。

第9河川局長王國樑指出，1開始是營造河岸意象，呈現在地的文化歷史，現在走到2.0，就是生態庇護池的生態補償，如今看來，已有生態恢復的跡象，希望1步步成為北花蓮重要的的河川環境教育場域。 經濟部水利署第九河川局在花蓮吉安鄉初英華隆堤段的水圳旁掘3口池，作為生物庇護所。圖／九河局提供 經濟部水利署第九河川局在花蓮吉安鄉初英華隆堤段的水圳旁掘3口池，作為生物庇護所，幾個月下來，綠意盎然，生態豐富。記者王燕華／攝影

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