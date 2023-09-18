健康名人堂／我的15年領悟 修身、齊家、抗癌、平天下

經過身心煎熬的劇痛，才深深體會到什麼叫「多麼痛的領悟」。用15年歷練、改變、實踐，我終於比較懂了，如何在病痛中恢復健康，找回人生的意義與樂趣。體會到要療癒身心，最終要回到自己，更要與自己最親密的家庭關係和諧，如此才能「修身、齊家、抗癌、平天下」。

2008年4月因肝癌切除三分之二的肝臟，幾個月後，癌細胞轉移至肺部，呈現滿天星狀態，此時開始接受化療25次、電腦刀放射線治療12次，以及每天口服標靶藥物。治療同時，自身也做了許多改變，調整心理、適當運動及飲食均衡，更與太太一同研發、開創舒食料理。

過了平穩但忐忑不安的3年，2012年再度發現肝癌復發，再度接受手術，切除部分肝臟，現在連我也搞不清楚肝臟剩下多少體積。不過，這些都不重要，剩下的肝臟還能發揮功能，就是最值得慶幸的地方。

遭逢巨變 大痛之後必先定

遭逢巨變的癌友們，一定要從慌亂中鎮定下來，想想是什麼原因讓自己罹患了癌症？「痛定思痛」，大家都耳熟能詳，在我的體悟是，大痛之後必要先定，定、靜後才能好好思考，到底此痛來自於何方？來自何種因素？因此，「定」非常重要。

反觀，現在人得知罹癌免不了驚慌失措，自暴自棄也不在少數，這些都是人之常情，如何讓自己定下來，檢視自己到底做錯了什麼，這個錯不需要自責與內疚，而是在我們生活習慣、行為、家庭關係中，哪個環節使我們壓力大、緊張、不開心？是哪一部分的負面情緒占滿我的空間？

承認偏差 調整可能的錯誤

修正自己的身心，調整生活作息與情緒，把過去可能的錯誤、壞行為、失去規範的生活調整過來。重要關鍵是承認自己錯了、有偏差，很多問題源自我們所思所為，有了自我深刻反省的態度，之後一步步迎向光明也相對容易。

家庭關係 和樂相處變助力

古人常說，修身齊家治國平天下，欲修其身者先正其心。先將我們偏頗的心拉回，回歸中道、正道，先端正我們散亂的心。有時我們所處周邊環境與本意相違背，尤其家庭，24小時與我們緊密相連。此刻反思、反省我們在家中的關係，是和諧、和樂、歡樂，還是緊張、對立？

父慈子孝兄友弟恭，夫妻相敬如賓，這些大家琅琅上口，如今想來我們做得不多、不徹底。家，原是充滿溫暖、甜蜜的地方，可是卻因為自己與家人因素雞犬不寧、氣氛凝重。如何將家中內外整理打掃得乾淨和諧，與家人的相處歡心和樂。除了自身，所有外在環境都是支持我們的力量，這力量是助力還是阻力？需要我們與家人一同努力。

在醫療之外，我們可以做的事情太多，自我調整、自我覺悟、自我覺察，改善與家庭、周邊關係，對抗疾病、恢復健康並非遙不可及。萬法唯心，心的力量不可限量。聚集力量在自己身上，產生更巨大無比的自癒力、療癒力，這是可以實現的。

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