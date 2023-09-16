老有所居 ─養生村篇／住養生村 生活需要能自理

安老不一定要在家，大家共老，住進養生村或銀髮住宅成為許多人新選擇，不少新一代初老族有能力，想法也不同於上一輩，「機構」安老成為選項之一，最近需求大增。

但想住進來，除了費用，還有許多細節需要考慮，請看過來人的經驗。

不可不知

住養生村 生活需要能自理

想住養生村，這些事情要知道：

年齡：雖然現在全齡住宅愈來愈多，但部分住所有年齡限制，例如長庚養生文化村即規定住民必須年滿六十歲。

健康：健康是基本要件，至少必須是「亞健康」，生活機能自理，無法定傳染病、沒有失智、退化、失能等。若入住期間發生退化無法自我照顧，大部分會建議轉到長照、安養機構，或回家由家人照顧，部分居所同意聘請一對一照服員或看護陪同。

收費：費用包含保證金、每月住宿費、膳食費、水電費等，依目前養生村收費標準，保證金從數十萬到千萬元都有，每月住宿費用依房型、所含項目等，約在二萬元到五萬元不等。

合約：由於入住時間不短，通常會簽約保障雙方權益，行政院有公布定型化契約，建議保證金、膳食費、住宿費等應有明確價格，寫明給付方式、期限及解約退費方式，各項費用可否調漲、調幅為何，皆應於合約內規範。

（資料來源／長庚養生文化村主任戴興業、美商ＥＲＡ副總經理邱宏吉。記者李樹人整理）

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