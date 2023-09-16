老有所居 ─養生村篇／住養生村 生活需要能自理
安老不一定要在家，大家共老，住進養生村或銀髮住宅成為許多人新選擇，不少新一代初老族有能力，想法也不同於上一輩，「機構」安老成為選項之一，最近需求大增。
但想住進來，除了費用，還有許多細節需要考慮，請看過來人的經驗。
不可不知
住養生村 生活需要能自理
想住養生村，這些事情要知道：
年齡：雖然現在全齡住宅愈來愈多，但部分住所有年齡限制，例如長庚養生文化村即規定住民必須年滿六十歲。
健康：健康是基本要件，至少必須是「亞健康」，生活機能自理，無法定傳染病、沒有失智、退化、失能等。若入住期間發生退化無法自我照顧，大部分會建議轉到長照、安養機構，或回家由家人照顧，部分居所同意聘請一對一照服員或看護陪同。
收費：費用包含保證金、每月住宿費、膳食費、水電費等，依目前養生村收費標準，保證金從數十萬到千萬元都有，每月住宿費用依房型、所含項目等，約在二萬元到五萬元不等。
合約：由於入住時間不短，通常會簽約保障雙方權益，行政院有公布定型化契約，建議保證金、膳食費、住宿費等應有明確價格，寫明給付方式、期限及解約退費方式，各項費用可否調漲、調幅為何，皆應於合約內規範。
（資料來源／長庚養生文化村主任戴興業、美商ＥＲＡ副總經理邱宏吉。記者李樹人整理）
數位版看這裡
月花十萬住銀髮會館 退休醫師籲未雨綢繆
九十三歲的退休醫師吳昭新曾經因為妻子醫療需求，短暫住在銀髮族生活會館，他分享會館環境實在不錯，應有盡有，但每月價格至少十萬元，他以俗諺「好天著存雨來糧」，建議大家及早積蓄，準備老後所需。
老後安居／退休醫月花10萬住會館！養生村成新時尚 舒服安老有何條件？
來測退休力
不論是不是一個人，都要準備老後，好好生活。
聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫評估，來看你的退休準備夠不夠。
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言