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鄭文燦：兩岸開放團客原則不變

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
行政院副院長鄭文燦（中）昨天出席交通部觀光署揭牌儀式。記者潘俊宏／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）昨天出席交通部觀光署揭牌儀式。記者潘俊宏／攝影

歷經十二年組改，交通部觀光署昨正式揭牌，員額、預算都增加，但業界最關注的兩岸觀光開放仍無進展。行政院副院長鄭文燦強調，兩岸同時開放團客方向不變；首任署長周永暉僅說，樂見兩岸觀光旅遊，以交流和溝通來促成觀光往來，業界則持續喊話，盼不要再因政治影響觀光。

觀光署昨揭牌，兩岸觀光話題受關注。鄭文燦表示，目前已開放港澳自由行、第三地陸客來台，大陸商務旅客也適度放寬，希望兩岸同時開放團客的方向仍不變。

交通部長王國材指出，我方已釋出善意，期待是對等開放，相關單位持續做準備。

周永暉表示，組織改造後，將更貼近業界需求，三大優先工作包括籌組「顧問團」，改變與擴大「產學合作」新模式、鼓勵中高齡二次就業，解決缺工，深耕國際旅客市場，加速恢復台日韓北三角，以及台越菲南三角來台旅客數等。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，升格觀光署雖然象徵前進一大步，但實質還有很多需要加強，希望未來多跟民間交流。

台灣觀光協會會長葉菊蘭也說，觀光署升格後最重要是做資源分配，第一要務是人才訓練，再者就是跨部會協調，讓每個單位都可以支援觀光議題。

葉菊蘭也坦言，雖然升格觀光署能有更大發揮空間，但是觀光跟政治無法脫離關係，儘管很多陸客想來台灣，仍要仰賴雙方政府政策決定。

交通部長 葉菊蘭 鄭文燦 觀光署

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